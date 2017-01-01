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Yeni üniversite için el ele verdiler



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TRABZON (İHA) - Giresun'un Görele ilçesi Türkelli Köyü Sekü mevkisinde Fuat Gürel, Nihat Gürel ve ailesi tarafından üçte ikilik hissesi bağışlanan ve Görele Belediyesince üçte birlik hissesi kamulaştırılan 6 dönümlük arazi üzerine ilçeye yeni bir üniversite kazandırılmasına yönelik büyük bir adım atıldı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, üniversite yapımı için belediyeye bağışlanan 4,5 dönümlük alanın tapusunu Tapu Müdürü Mehmet Cansız'ın elinden aldı. Başkan Erener, 4,5 dönümlük araziyi belediyeye bağışlayan eğitim gönüllüleri Fuat Gürel, Nihat Gürel ve ailesine teşekkür ederek, "Üniversite yapımı için büyük bir yol kat etmiş durumdayız. Arazi bağışında bulunarak, eğitime verdiği katkılarından dolayı Fuat Gürel, Nihat Gürel ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Görele attığımız bu adımlarla üniversite yuvası haline gelecektir" dedi.

(BK-ÖS-Y)



11.05.2017 16:03:07 TSI

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