Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, kitap hediye etti.

Vali İsmail Ustaoğlu'nu Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, Okul Müdürü Recep Bayhantopçu ve öğretmenler karşıladı. Kampus alanı içerisinde bulunan atölyeleri inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından çeşitli bölümlerden 12'nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gerek sizler açısından gerek okulunuzun yapılışı açısından benim de özellikle takip ettiğim bir okul. Hem kendi açınızdan hem de ülkemiz açısından çok önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Hayatınıza yön verecek adımların başlangıcındasınız. Aldığınız eğitimin sonucu olarak sanayi kuruluşlarında üstleneceğiniz görevler sizleri farklı noktalara getirecek. Daha şimdiden her biriniz birer meslek sahibisiniz. Buradan teknisyen unvanıyla mezun olacaksınız. Bunun için mesleki ve teknik Anadolu liseleri ülkemiz açısından çok önemli okullardır." dedi.

Öğrencilere, "Ülkemizin önüne koymuş olduğu hedeflere sizler taşıyacaksınız." sözleriyle seslenen Vali İsmail Ustaoğlu, "Bizim kuşağımız ülkemizi 2023 hedefine, sizler ise 2053 hedefine taşıyacaksınız. Önce inanacağız, sonra hedeflerimizi koyacağız ve bu hedeflere ulaşmak için çalışacağız. Bu hepimiz için geçerli. Her birinizin birer hedefi olması lazım. Onun için sizlerden beklentimiz oldukça fazla." diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Bayburt'a yapılan başvuruların gençlerin istihdamına yönelik sektörlerden olması için değerlendirmelerin devam ettiğini ve öğrencilerin bu okullarda aldıkları eğitim sayesinde kolaylıkla istihdam edileceklerini belirtti.

Kendi yaşantısından örnekler vererek sözlerini sürdüren Vali İsmail Ustaoğlu öğrencilere hedeflerine ulaşabilmeleri için planlı ve disiplinli çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere hediye ettiği kitabın bu doğrultuda tüyolar verdiğini aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, "İnanın her biriniz başarılı olacaksınız. Burada hiç birinizin karamsarlığa düşmesine gerek yok. Bu sadece kendi kendinize tuzak kurmaktır. Ben sizlerin başarılı olacağına inanıyorum, sizlerde inanın. Bu vesileyle derslerinizde başarılar diliyorum." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmasının ardından sorun ve talepleri dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilere kitap dağıtarak ziyaretini sonlandırdı.

11.05.2017 16:06:55 TSI

