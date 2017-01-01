ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aile baskısı çocukları içine kapanık yapıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:02
Aile baskısı çocukları içine kapanık yapıyor
Aile baskısı çocukları içine kapanık yapıyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Psikolog Barış Gürkaş, aile baskısının çocukları içine kapanık yaptığını belirtti.
Çocuklar için 7 yaşın başta sosyalleşme olmak üzere birçok konuda kıymetli bir dönem olduğunu ifade eden Gürkaş, şu bilgilere yer verdi:
"Çocuğun okulla tanışmasının akabinde, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar büyük bir sosyal ağın içinde bulur kendisini. Bu sosyal ağ çocukların yeni ilişkiler kurmasını sağlarken, yeni sosyal beceriler geliştirmesini de sağlar. Okula başlamasıyla birlikte akademik olarak da yeni kavramlar öğrenmeye başlayan çocuk, bildiklerini geliştirmeye ve yeni çevresine adapte olmaya çalışır. Aynı zamanda 7 yaş civarında arkadaşlık seçimlerini de daha titiz bir şekilde yapmaya başlayan çocuk için okul, aynı zamanda yeni uyum sağlayacağı bir ortamı da ifade eder. Her yeni gelişim dönemi çocuklar için aşılması gereken yeni hedefleri de doğurur. Bu dönemleri sağlıklı bir şekilde aşamayan çocuk, bunu sonraki yaşlara erteler. Bu dönemde ebeveynlerin karşılaştığı önemli konulardan biri olan içe kapanıklık durumu da, okuldaki arkadaşlık ilişkileri sonrasında dikkat çekici bir hal alabiliyor. Ebeveynler bu dönemde sıklıkla uzmanlara şu soruları yöneltiyorlar: Çocuğum insanlardan neden bu kadar uzak duruyor? Çocuğum neden bu kadar içine kapanık? Çocuğum kalabalık arkadaş gruplarının içine neden girmiyor? Çocuğum neden insanlarının sorularına cevap vermekten bu kadar çekiniyor? Çocuğum arkadaşlarına karşı kendini neden ifade edemiyor? Genellikle bu tarz davranışlar sergileyen çocukların içe kapanık olma ihtimali üzerinde durulur. İçe kapanık yapının bir çeşit kişilik yapısı olma ihtimalinin yanı sıra, ailenin bazı baskıcı davranışları, şiddet ve çeşitli sorumlulukları çocuğa vermemesi de çocuğun içe kapanık olmasına sebep olabilir. Örneğin, çocuğun ebeveyni tarafından sürekli eleştirilerek, baskı gördüğünü düşünün. Yaptığı davranışlar sonrasında cesaretlendirilmeyen çocuk, diğer insanlarla temasa geçme aşamasında da sınırlandıracaktır. Çünkü sürekli yaptığı davranışlardan dolayı cezalandırılan ve eleştirilen çocuk, bir süre sonra insanlarla ilişki kurmamaya başlayacak ve onlardan uzaklaşacaktır. Görüldüğü gibi zamanla öğrenilmiş bir davranış haline de dönüşebiliyor. Bunların yanında çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren akranları ile oynaması gerekirken sürekli yalnız ve izole bir halde kalması, gelişimsel bazı basamakları geçmesinin de önüne geçer ve bu içe kapanık olma durumunu güçlendirir. İçe Kapanık Çocuklar İçin Ne Yapılabilir? Öncelikle içe kapanık olup olmadığı konusunda emin olun ve bu durumla ilgili farkındalığınızı arttırın. Siz bu konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmazsanız, bir şeyleri değiştiremezsiniz. Çocuğunuza rol model olmaya çalışın. Siz nasıl davranmasını istiyorsanız, onun sizi izlediği ortamlarda o şekilde davranmaya çalışın. Akranlarıyla oynaması için ona olanak sağlayın. Bunun için onu cesaretlendirin ama asla zorlamayın. Çocuğunuzun iletişim kurmak için çabaladığını gördüğünüzde onu cesaretlendirici yaklaşımda bulunun. Başarmasını ve küçük engelleri aşmasını sağlayın, başardığı şeyleri arttırmanız ileride daha büyük engelleri aşmak için onu cesaretlendirecektir. Basit bir oyunda bile sizi yenmesi, onu daha da motive edecektir. Yaşıyla orantılı sorumlulukları üstlenmesini sağlayın. Mümkünse onun görevi haline getirin.
Her insan hata yapabilir ve çocuğunuza da hata yapma lüksünü tanıyın. Bu sayede hatalarını telafi etmeyi öğrenecek.
Yaptığı şeylerin mükemmel olmasını beklemeyin. Koşulsuz olarak sevdiğinizi ona zaman zaman hatırlatın ve onu sevgiden mahrum bırakmakla tehdit etmeyin. Onu başardıklarıyla ilgili, üstesinden geldiği durumlarla ilgili onaylayıcı ve destekleyici geribildirimlerde bulunun. Maddelere baktığımızda birçoğunun çocuğunuzu destekleyici konular olduğunu göreceksiniz. Unutmamak gerekir ki onlar sizinle şekilleniyor. Siz ne verirseniz sonucu ona göre farklılaşıyor. Bu noktada sizin davranışlarınızdaki küçük değişiklikler bile çocuğunuzun davranışlarını ve ruh sağlığını inanılmaz boyutlarda etkileyebiliyor."
(ERZ-AA-Y)

11.05.2017 16:11:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında 2 bin 204 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 2 BİN 204 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Ilıcalı, teşekkür ziyaretine devam ediyor
YEREL

ILICALI, TEŞEKKÜR ZİYARETİNE DEVAM EDİYOR
Erzurum Barosu'ndan suç duyurusu
YEREL

ERZURUM BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU
ETÜ Kariyer haftasında, işverenin mühendisten beklentileri anlatıldı
YEREL

ETÜ KARİYER HAFTASINDA, İŞVERENİN MÜHENDİSTEN BEKLENTİLERİ ANLATILDI
Borcunu yapılandıran mükellefe, &quot;31 Mayıs&quot; uyarısı
YEREL

BORCUNU YAPILANDIRAN MÜKELLEFE, "31 MAYIS" UYARISI
Husumetlisinin aracını kurşunladılar
YEREL

HUSUMETLİSİNİN ARACINI KURŞUNLADILAR
Yücelik, &quot;Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı&quot; araştırması listesinde 46. sırada yer aldı
YEREL

YÜCELİK, "ANADOLU'NUN EN ETKİN 50 İŞ İNSANI" ARAŞTIRMASI LİSTESİNDE 46. SIRADA YER ALDI
Erzurum'da terör operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA TERÖR OPERASYONU
Sürücülere trafik kurallarını çocuklar hatırlattı
YEREL

SÜRÜCÜLERE TRAFİK KURALLARINI ÇOCUKLAR HATIRLATTI
BEAH'ta Temel Yoğun Bakım Kursu
YEREL

BEAH'TA TEMEL YOĞUN BAKIM KURSU
Umre yolcusu çocuklardan Nilgün Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

UMRE YOLCUSU ÇOCUKLARDAN NİLGÜN AZİZOĞLU'NA ZİYARET
Çocukların uzak durması gereken besinler
YEREL

ÇOCUKLARIN UZAK DURMASI GEREKEN BESİNLER
Yaşıtlarını uzaktan izledi
YEREL

YAŞITLARINI UZAKTAN İZLEDİ
Muratpaşa, Kent Meydanıyla güzelleşiyor
YEREL

MURATPAŞA, KENT MEYDANIYLA GÜZELLEŞİYOR
Başkan Öz'den Palandöken, Yakutiye, Aziziye İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyareti
YEREL

BAŞKAN ÖZ'DEN PALANDÖKEN, YAKUTİYE, AZİZİYE İLÇE TEŞKİLATLARINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Şampiyon çocuklar Vali Yardımcısı Özer'i ziyaret etti
YEREL

ŞAMPİYON ÇOCUKLAR VALİ YARDIMCISI ÖZER'İ ZİYARET ETTİ
Başkan Sekmen'den Engelliler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
Saç ekiminde kök ve deri analizine dikkat
YEREL

SAÇ EKİMİNDE KÖK VE DERİ ANALİZİNE DİKKAT
Sürekli yorgun hissediyorsanız dikkat
YEREL

SÜREKLİ YORGUN HİSSEDİYORSANIZ DİKKAT
Tarihe adını kahramanlığıyla yazdıran Nene Hatun'un heykeli tartışmaya neden oldu
YEREL

TARİHE ADINI KAHRAMANLIĞIYLA YAZDIRAN NENE HATUN'UN HEYKELİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU
Merhum Haydar Aliyev'in ismi Erzurum'da yaşatılacak
YEREL

MERHUM HAYDAR ALİYEV'İN İSMİ ERZURUM'DA YAŞATILACAK
Ilıcalı: &quot;Trafikte değil yönetimde hız yapmalıyız&quot;
YEREL

ILICALI: "TRAFİKTE DEĞİL YÖNETİMDE HIZ YAPMALIYIZ"
Azerbaycan Bulvarı ve Haydar Aliyev Parkı açıldı
YEREL

AZERBAYCAN BULVARI VE HAYDAR ALİYEV PARKI AÇILDI
Erzurum'da Azerbaycan Bulvarı ve İlham Aliyev parkı törenle açıldı
YEREL

ERZURUM'DA AZERBAYCAN BULVARI VE İLHAM ALİYEV PARKI TÖRENLE AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...