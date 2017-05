YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bulanık'ta Halk Günü

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, vatandaşların sorunlarını birinci elden öğrenebilmek için "Halk Günü" düzenledi.

Kaymakamlık odasında ilk kez gerçekleştirilen ve bundan sonra her ay yapılması planlanan 'Halk Günü'nün ilkine birçok vatandaş katıldı. Burada konuşan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, ''Allah bize bu görevi nasip etti, vatandaşlarımızla buluşmak için bugünleri düzenledik. İlçemizin her türlü sorunu için çalışıyoruz. Hz. Ömer'in 'Dicle kenarında bir koyunu kurt kaparsa, Allah hesabını benden sorar' dediği gibi, bizler de vatandaşların isteklerini omuzlarımızda taşıyoruz. Biz hizmet için buradayız. Bizim bugünleri düzenlememizin amacı, değerli halkımızın bizi yakından görmesi, bizim de onlar gibi köy kökenli evlatları ve kardeşleri olduğumuzun bilincinde olmalarıdır. Bize bir sorun iletmek istediklerinde çekinmeden gelmeleri, kapımızın her zaman açık olduğunu da bilmelerini istiyoruz. Daha güzel bir Bulanık için, daha yaşanabilir bir Bulanık için, aydınlık yarınlar için tüm halkımızdan da bize destek olmalarını arzu ediyorum" dedi.

Devlet ile vatandaşın arasındaki mesafenin, kopukluğun azaltılacağını, devlete ulaşmanın zor olduğu algısının yıkılmasının sağlanacağını ifade eden Uzan, birebir sorununu dile getirmek isteyen, özel bir ihtiyacından, ailevi bir sorunundan ya da taleplerinden bahsetmek isteyen vatandaşlar için böyle samimi toplantı ortamlarının, birebir konuşmanın daha faydalı olacağını kaydetti. Uzan, vatandaşın artık daha bilinçli olduğunu ve aldığı hizmetin iyi veya kötü olup olmadığını gördüğünü, kamu hizmetlerinin seri ve aksamadan ilerlediğini, bugüne kadar kamu personelleri hakkında herhangi bir şikâyet alınmadığını, bunun bir memnuniyet ifadesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Yapılan konuşmanın ardından halkın sorun ve taleplerin dinlenildi.

11.05.2017 16:11:35 TSI

