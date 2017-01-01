ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti 2019 seçimleri için çalışmalara başladı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:03
AK Parti 2019 seçimleri için çalışmalara başladı
AK Parti 2019 seçimleri için çalışmalara başladı

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Selman Akış referandum sonrası hedeflerinin 2019 seçimleri olduğunu belirterek bu kapsamda çalışmalara şimdiden başlayacaklarını belirtti.
Sarıgöl AK Parti Danışma Kurulu Toplantısı İlçe Lokalinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının divan başkanlığına İl Başkan yardımcısı Musa Özdemir seçildi.
Toplantının açılış Konuşmasını yapan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy, "16 Nisan'da yapılan referandumda itilaf partilerine karşı 8 bin 300 oy aldık. AK Parti olarak oyumuzu koruduk." dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını belirten İl Başkan Yardımcısı Selman Akış, "Türkiye genelinde yüzde 52 oy alarak evet çıktı. Bu başarı sizlerin çalışması ile oldu. Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Aynı şevkle çalışacağız. 16 Nisan'da kim ne oy verdiyse verdi. Hepsine karşı saygılıyız. Sarıgöl'ün AK Parti'li belediye ile tanışması için çalışacağız. Çalışmalarımızı şimdiden başlayacağız." şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam ederken, Danışma Kurulu toplantısına Manisa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selman Akış, İl Başkan yardımcısı ve Sarıgöl Koordinasyonu Musa Özdemir, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Uysal, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Çiçek, partililer ve muhtarlar katıldı.
(VS-SC)

11.05.2017 16:12:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Trafik polisleri öğrencileri bilgilendirdi
YEREL

TRAFİK POLİSLERİ ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRDİ
Başkan Ergün'den Engelliler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN ERGÜN'DEN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI
MASKİ'den kanalizasyon hatlarına son sistem denetim
YEREL

MASKİ'DEN KANALİZASYON HATLARINA SON SİSTEM DENETİM
Tarımda sigortasızlığı azaltacaklar
YEREL

TARIMDA SİGORTASIZLIĞI AZALTACAKLAR
Başkan Çelik: &quot;Engellilerimize pozitif ayrımcılığımız devam edecek&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "ENGELLİLERİMİZE POZİTİF AYRIMCILIĞIMIZ DEVAM EDECEK"
Büyükşehir sağlıklı bir festival için çalışma yaptı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR SAĞLIKLI BİR FESTİVAL İÇİN ÇALIŞMA YAPTI
MASKİ'den dar gelirli üreticilere müjde
YEREL

MASKİ'DEN DAR GELİRLİ ÜRETİCİLERE MÜJDE
Büyükşehir'le üniversite tercih günleri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'LE ÜNİVERSİTE TERCİH GÜNLERİ
Başkan Şirin mahalle muhtarlarını Çanakkale'ye yolcu etti
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MAHALLE MUHTARLARINI ÇANAKKALE'YE YOLCU ETTİ
Kupa sevincini Başkan Çerçi'yle paylaştılar
YEREL

KUPA SEVİNCİNİ BAŞKAN ÇERÇİ'YLE PAYLAŞTILAR
Gölmarmaralı Çocuklar Anneler Günü'nü kutladı
YEREL

GÖLMARMARALI ÇOCUKLAR ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Sarıgöl'de 22 açılış 6 temel atma
YEREL

SARIGÖL'DE 22 AÇILIŞ 6 TEMEL ATMA
Televizyon Cumhuriyeti oyununda kahkaha tufanı
YEREL

TELEVİZYON CUMHURİYETİ OYUNUNDA KAHKAHA TUFANI
&quot;Hava kargo ile Türk ürününün prestiji artacak&quot;
YEREL

"HAVA KARGO İLE TÜRK ÜRÜNÜNÜN PRESTİJİ ARTACAK"

Aranan şahıs huzur operasyonunda yakalandı
YEREL

ARANAN ŞAHIS HUZUR OPERASYONUNDA YAKALANDI
Saruhanlı'da geleneksel Kafkas Şenliği
YEREL

SARUHANLI'DA GELENEKSEL KAFKAS ŞENLİĞİ
Engelliler için 300 kilogram mavi kapak topladı
YEREL

ENGELLİLER İÇİN 300 KİLOGRAM MAVİ KAPAK TOPLADI
AKUT gönüllüsü Murat Bakan'ın adını yaşatacaklar
YEREL

AKUT GÖNÜLLÜSÜ MURAT BAKAN'IN ADINI YAŞATACAKLAR
Emcelli Biberini genç kuşak yaşatmaya çalışıyor
YEREL

EMCELLİ BİBERİNİ GENÇ KUŞAK YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR
Sarıgöl'e iki gölet için düğmeye basıldı
YEREL

SARIGÖL'E İKİ GÖLET İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Salihli'ye yeni park yapılıyor
YEREL

SALİHLİ'YE YENİ PARK YAPILIYOR
Salihli'de muhtarlar istişarede bulundu
YEREL

SALİHLİ'DE MUHTARLAR İSTİŞAREDE BULUNDU
İŞKUR'dan Roman vatandaşlara özel meslek kursu
YEREL

İŞKUR'DAN ROMAN VATANDAŞLARA ÖZEL MESLEK KURSU
Tezhip ve minyatür sergisi göz doldurdu
YEREL

TEZHİP VE MİNYATÜR SERGİSİ GÖZ DOLDURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...