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AK Parti 2019 seçimleri için çalışmalara başladı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Selman Akış referandum sonrası hedeflerinin 2019 seçimleri olduğunu belirterek bu kapsamda çalışmalara şimdiden başlayacaklarını belirtti.

Sarıgöl AK Parti Danışma Kurulu Toplantısı İlçe Lokalinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının divan başkanlığına İl Başkan yardımcısı Musa Özdemir seçildi.

Toplantının açılış Konuşmasını yapan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy, "16 Nisan'da yapılan referandumda itilaf partilerine karşı 8 bin 300 oy aldık. AK Parti olarak oyumuzu koruduk." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını belirten İl Başkan Yardımcısı Selman Akış, "Türkiye genelinde yüzde 52 oy alarak evet çıktı. Bu başarı sizlerin çalışması ile oldu. Şimdi önümüzde 2019 seçimleri var. Aynı şevkle çalışacağız. 16 Nisan'da kim ne oy verdiyse verdi. Hepsine karşı saygılıyız. Sarıgöl'ün AK Parti'li belediye ile tanışması için çalışacağız. Çalışmalarımızı şimdiden başlayacağız." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam ederken, Danışma Kurulu toplantısına Manisa AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selman Akış, İl Başkan yardımcısı ve Sarıgöl Koordinasyonu Musa Özdemir, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Uysal, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Çiçek, partililer ve muhtarlar katıldı.

(VS-SC)



11.05.2017 16:12:11 TSI

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