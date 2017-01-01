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Edremit'te trafik haftası kutlandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:03
Edremit'te trafik haftası kutlandı
Edremit'te trafik haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Trafik Haftası 75. Yıl Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.
Programda günün anlam önemine ilişkin konuşmayı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Gürsel Kır yaptı. Resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özkoca ve Edremit Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Dut verdi.
Ayrıca Yılın Örnek Sürücüsü Yusuf Midilli ödülünü Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'dan; Yılın Belediye Trafik Memuru Emrah Erdim ödülünü Belediye Başkan Vekili Sayın Ahmet Özkoca'dan; Yılın Trafik Polisi Polis Memuru İbrahim Erdem ödülünü İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay'dan; Yılın Jandarma Trafik Görevlisi, Uzman Jandarma 6. Kademe Çavuş, 26. Jandarma Trafik Tim Elemanı Ahmet Karacaoğlu ödülünü İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Tayfun Yılmaz'dan aldılar.
Öğrencilerin birbirinden güzel şiirler ve skeçler hazırladıkları program; okul korosunun şarkılarını seslendirmesinin ardından sona erdi.
Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özkoca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç , İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
(EME)

11.05.2017 16:12:45 TSI
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