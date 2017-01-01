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Mete Yarar: "Küresel sermaye güçlü bir Türkiye istemiyor"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:06
Mete Yarar: "Küresel sermaye güçlü bir Türkiye istemiyor"
Mete Yarar: "Küresel sermaye güçlü bir Türkiye istemiyor"
- Güvenlik uzmanı Mete Yarar, dış güçlerin Türkiye'yi dize getirmek için FETÖ eli ile 15 Temmuz'u tertiplediğini ancak başarılı olamadığına dikkat çekerek, "Tüm vatandaşlarımız şunu iyi bilmeliler ki; Türkiye'yi dize getirme çabaları değişik şekillerde devam edecektir" dedi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Güvenlik uzmanı Mete Yarar, dış güçlerin Türkiye'yi dize getirmek için FETÖ eli ile 15 Temmuz'u tertiplediğini ancak başarılı olamadığına dikkat çekerek, "Tüm vatandaşlarımız şunu iyi bilmeliler ki; Türkiye'yi dize getirme çabaları değişik şekillerde devam edecektir" dedi
Yüreğir Belediyesi, Sanayi Odası ve Çukurova Üniversitesi Sinerji Kulübünün davetiyle Adana'da bir konferans veren Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, Çukurova Sinerji Kulübü üyeleri de katıldılar.
Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Danışman yaptı. Başkan Çelikcan, Mete Yarar'a Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde üretilen bir hediye takdim etti. Çukurova Üniversitesi Sinerji Kulübü Başkanı Umutcan Olmuş katkılarından dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Mete Yarar ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'a teşekkür etti ve plaket verdi.
Programın açılışında bir konuşma yapan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Türkiye üzerinde oynanan oyunların yüzyıllardan bu yana değişik şekillerde devam ettiğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin donanımlı olarak yetişmesi çok önemli. Sizler bu ülkede söz sahibi olacaksınız. O yüzden kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekmektedir. Yapacağınız bu tür etkinliklerde her zaman yanınızda olacağız. Sizlere destek olacağız" şeklinde konuştu.
Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Yeni Dünya Düzeni" adlı bir konferansta dünyada adı konulmamış bir savaşın olduğunu belirten Mete Yarar, "Klasik anlamda 2. Dünya Savaşı gibi değil ama ayrılıkçı gruplar, etnik ve mezhepsel gruplar, çıkar grupları savaşıyorlar. Bunların kullandığı silahların büyüklüğü ve can kayıplarına baktığın zaman 2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla can kaybının yaşandığını görüyoruz. Küresel Sermayenin çıkarları doğrultusunda hareket eden bu gruplar Türkiye üzerinde de çeşitli oyunlar sahnelemektedirler. Bizim bu küresel sermaye ile mücadelemiz bitmeyecektir. Türkiye'yi dize getirmek için 15 Temmuz'u tertiplediler. Bir kısmı deşifre olan FETÖ Terör Örgütü Türkiye'ye darbe yapmak istediler. Çok şükür başarılı olamadılar. Ancak tüm vatandaşlarımız şunu iyi bilmeliler ki; Türkiye'yi dize getirme çabaları değişik şekillerde devam edecektir" diye konuştu.
Küresel grupların Türkiye üzerinde oyunlar oynamaya devam ettiğini ifade eden Yarar, "Türk Milleti'ni ayrıştırmaya yönelik projeler hazırlıyorlar. Amaçları bölgemizde kendi ayağı üzerinde durabilen oyunlarını bozabilecek bir devlet istemiyorlar. Bunların amacı kendi başlarına karar alamayan, satın alabilecekleri, borçlandırıp istediklerini yapabilecekleri, bölgede istedikleri gibi bir at koşturacakları bir kaos ortamı istiyorlar. Bunun için hepimizin her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenmemiz gerekmektedir. Bölgemizde birlik ve beraberlik içerisinde olursak herkese kaynak sağlayacak bir ülke oluruz. Bunun için dışarıdan ve küresel sermayenin oyunlarına dikkat etmeliyiz" dedi.
(ELF-Y)

11.05.2017 16:14:32 TSI
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