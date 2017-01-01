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Boğazlıyan -Yamaçlı çiftçilerinden Kayseri Şeker'e ziyaret

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:06
Boğazlıyan -Yamaçlı çiftçilerinden Kayseri Şeker'e ziyaret
Boğazlıyan -Yamaçlı çiftçilerinden Kayseri Şeker'e ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Boğazlıyan Yamaçlı kasabası çiftçileri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a teşekkür ziyaretinde bulundular.
33 bin 223 ton kotası bulunan, 157 çiftçinin 8 bin 683 dekar arazide pancar ekimi yaptığı Yamaçlı Pancar çiftçileri Köy ve Mahalle Muhtarlarının da katıldığı ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de hazır bulundu.
Yamaçlı Çiftçilerinin ziyaretlerinden ve desteklerinde duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Bizim üzerimize düşen görev tarlayı işlemek.Onu tohumla buluşturmak.Çiftçinin görevi bu ondan sonrası Allah'a kalıyor, kısmetse oluyor. Onun içinde tevekkül etmek gerekiyor. Bu helalinden kazanma gayreti içerisindeolan insanlar, el emeği alın teri ile bütün gayretlerini gösteriyorlar. Ondan sonra Cenab-ı Allah neyi kısmet ederse ona da rıza gösteriyorlar. Tevekkülde buradan geliyor. Onun için de bizim insanımız bu manada duyguları çok zirve noktasında olan, yüksek duygulara sahip olan insanlardır. Allah işlerini güçlerini rast getirsin.Ürünlerini bereketli eylesin. Afetten, felaketten korusun bol kazançlı eylesin. Bu insanları ne merde ne de namerde muhtaç eylemesin" dedi.
Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;
"Yamaçlı'dan gelen değerli Belediye Başkanlarımız, Muhtarlarımız, iki Kıbrıs Gazimiz ve çok değerli çiftçilerimiz, 25 mayısta yapacağımız Genel Kurula destek amaçlı buraya kadar zahmet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.Çiftçimizin bu ilgi alakası bizi tabi ziyadesiyle memnun ediyor, gururlandırıyor ama aynı zamanda sorumluluğumuzu da artırıyor. Çünkü bu insanlar bize inandıkları güvendikleri için bu desteği ortaya koyuyorlar. Bizde onların bütün meselelerine sorunlarına sahip çıkma konusunda daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini anlıyoruz ve bu anlayış içeresinde çalışıyoruz. İnşallahGenel Kurulu güzellik içerisinde icraederiz.
Sonuçta birlik bütünlük içerisinde bir genel kurulun icra edilmesi sadece bölgemiz açısından değil bu aynı zamanda şeker sektörü açısından, tarım sektörü açısından ve Türkiye'deki Çiftçilerin meselesi açısından güçlü bir genel kurulun yapılması güçlü bir desteğin olması önemlidir. Türkiye'ye Türk Çiftçisinin özellikle pancar çiftçisinin ve Kayseri Şeker çiftçisinin gücünün gösterilmesi gerekiyor.
Çünkü şeker sektörünün geleceği açısından bizim bazı endişelerimiz var.Bazı sorunlar maalesef ortaya çıkmaya başladı.Bu sorunların çözülmesi konusunda çiftçimizin isteklerinin iletilmesi lazım.Bunun en güçlü şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.Bu destekler inanıyorum ki Genel Kurulun da güçlü bir şekilde yapılacağının ifadesi.Onun için buraya kadar zahmet edip gelen değerli başkanlarımıza,muhtarlarımıza, Kıbrıs gazilerimize ve şükranlarımı ifade ediyorum."
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ise, "Başta Başkanlarımız, Muhtarlarımız, gazilerimiz ve değerli çiftçilerimize buraya kadar geldiklerinden ve 25 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurula verdikleri desteklerden dolayı hem kendim hemde Başkanımız adına teşekkür ediyorum. Çiftçi fabrikasına sahip çıkıyor. Biz bundan memnun oluyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Hayırlı bereketli ürünler diliyorum. Şimdiden 14 Mayıs Çiftçiler Gününü kutluyorum" diye konuştu.
Yamaçlı Kasabasından ziyarete gelen çiftçiler adına konuşan Yamaçlı kasabası önceki dönem Belediye Başkanı Metin Koçak da, "Başkanımızın hem kayyum hemde seçilmiş olarak 4 yıldır yaptığı bu görevdeki başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz.Kendisine destek için geldik. Fabrikamıza,çiftçimize dürüst,işi bilen insanların ve çiftçiye hak ettiğini verecek insanların peşinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.Yamaçlı ve arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum.Bizlere bu ilgi ve alakayı gösterdiği için çiftçinin geleceğini yakından ilgilendiren 25 Mayıs'taki seçimde Başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerinde bulundu.
(SK)

11.05.2017 16:14:52 TSI
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