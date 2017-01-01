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"Atatürk'e hakaret" iddiasına tepki



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Eğitim-İş Şube Başkanı Mücahit Bayraktar, bir televizyon kanalında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Bayraktar, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek, "Eğitim İş olarak uyarıyoruz: Sakın Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler eden densizlere göstermelik cezalar vererek hata yapılmasın. Unutulmasın ki bu cumhuriyet, Atamızın aziz hatırası, sahipsiz değildir. Bu yalanlar, gerçeğin parlaklığında yok olacaktır. Kamuoyuna da çağrımızdır, sessiz kalmayalım. Bu örgütlü saldırıya, toplu yalanlara karşı birlikte tepki göstermek, 'Gerçeği söylemekten asla ve hiçbir koşulda korkmayınız' diyen Atamıza ve onun arkadaşlarına borcumuzdur. Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarının bu saldırılarına karşılık bugün ve yarın, örgütlü olduğumuz her ilde alanlarda olacağımızı ilan eder, sadece öğretmenlerimizi değil. Cumhuriyet aşkıyla yaşayan tüm yurttaşlarımızı bekleriz" dedi.

(MY-MET-HA-Y)



11.05.2017 16:15:27 TSI

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