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Erzurum Barosu'ndan suç duyurusu



ERZURUM (İHA) - Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Mustafa Kemal Atatürk ve onun manevi kızı Afet İnan ile ilgili "Derin Tarih" isimli programda hakaret içeren sözlerle ilgili Süleyman Yeşilyurt hakkında, "Atatürk'ü hatırasına alenen hakaret"ten Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Göğebakan, şüpheli hakkında kısa sürede soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

Baro Başkanı Talat Göğebakan ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazırlayıp Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusunda şöyle denildi:

"Süleyman Yeşilyurt, Derin Tarih isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hakkında söz de tarih analizi yapıyormuş gibi görünerek Mustafa Kemal Atatürk'ün üstü örtülü bir şekilde manevi kızı Afet İnan'ı cinsel istismar ettiğini iddia ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasına alenen basın yolu ile hakaret etmiştir. Kullandığı ifadeler tarihi gerçekler ile örtüşmediği gibi bünyesinde çok ciddi ve kabulü mümkün olmayan hakaretler içermektedir. Şüphelinin kendi kafasından yorumlarla açıkça Atatürk'ün ve hatta manevi kızı Afet İnan'ın manevi kişiliğine hakaret ettiği ortadadır. Atatürk'ün hatırasına alenen basın yolu ile hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma başlatılması gerekmektedir."

(ERZ-AA-Y)



11.05.2017 16:15:40 TSI

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