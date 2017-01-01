ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:14
Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi
Öğrenciler uçurtma şenliğinde eğlendi

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliği kapsamında bir araya gelen öğrenciler, gönüllerince eğlendi.
Birinci eğitim bölgesinin geleneksel olarak düzenlediği uçurtma şenliklerinin 10'uncusu, Bingöl Kent Ormanı parkında gerçekleştirildi.Şenlikte öğrencilere ücretsiz olarak 500 uçurtma dağıtıldı. Öğrenciler, gün boyu uçurtma uçurarak, aileleri birlikte eğlenme fırsatı buldu.
Etkinlikle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin,"Her yıl geleneksel olarak düzenlenen uçurtma şenliğinin bu yıl 10'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Birinci Eğitim Bölgesinde yer alan okullarımızdan Atatürk , Cumhuriyet, Murat, Yavuz Selim ilkokulları ile Zübeyde Hanım Anaokulu, Hürriyet Koleji öğrencileri ve çok sayıda öğrenci velimizin katılım sağladı" dedi.
(YA-HİV-Y)

11.05.2017 16:23:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bingöl'de araç sayısında artış
YEREL

BİNGÖL'DE ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ
Bingöl'de esnaflara yapılandırma uyarısı
YEREL

BİNGÖL'DE ESNAFLARA YAPILANDIRMA UYARISI
Bingöl'de engelli öğrencilere saç bakımı
YEREL

BİNGÖL'DE ENGELLİ ÖĞRENCİLERE SAÇ BAKIMI

Öğrenciler sağlık için hareket etti
YEREL

ÖĞRENCİLER SAĞLIK İÇİN HAREKET ETTİ
Karlıova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL

KARLIOVA'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...