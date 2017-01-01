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Güvenlik korucularına "Değerler Eğitimi" verildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:15
Güvenlik korucularına "Değerler Eğitimi" verildi
Güvenlik korucularına "Değerler Eğitimi" verildi

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis'te, jandarma bünyesinde görev yapan güvenlik koruyucularına Değerler Eğitimi verildi.
Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kilis Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Kilis İl Müftülüğü, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Kilis Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından 160 güvenlik korucusuna Değerler Eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin tarafından, "Görev ve Sorumluluk Bilinci" konusunda, 7 Aralık Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr.Yavuz Topkaya tarafından "Kimlik Şuuru ve Türk milleti kavramının tarihsel gelişimi" gibi konularda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sosyolog Meryem Nur Aktaş, tarafından, "Aile kavramı, aile kavramının toplumumuzda ve hayatımızdaki yeri ve toplumsal yapı içerisinde kültürel değerlerimiz ve meslek etiği" konularında, Kilis Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğünden Abdulkadir Dalkılıç tarafından, "Hak, adalet ve demokrasi kavramı, başkasının hakkına saygı duyma" konularında, il Müftü Yardımcısı Mehmet Çoban tarafından, "Helal ve haram kavramı, dinimizdeki şehadetin önemi ve yeri" konularında, Milli Eğitim Müdürlüğünden Tarih Dersi Öğretmeni Ramazan Akkurt tarafından, "Yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çalışmak" konularında, İl Halk Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Ayşe Güler tarafından, "Güzel ahlak sahibi olmak, doğruluk, dürüstlük, sadakat, fedakarlık ve çalışkan olma kavramları" konularında eğitim verildi.
(MAD-SD-Y)

11.05.2017 16:24:57 TSI
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