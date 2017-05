YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Baro Başkanı Er: "Engelli hakları yeterince algılanmıyor"

MERSİN (İHA) - Mersin Barosu Başkanı Ali Er, engelli hakları, Anayasaya göre bir temel hak ve özgürlük kapsamında olmasına rağmen, bu hakların yeterince algılanmadığını belirterek, "Bu özel vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, engelli maaşları, engellinin ihtiyacına bağlı, hakkaniyete ve insan onuruna uygun olarak iyileştirilmelidir" dedi.

Baro Başkanı Er, Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, 10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olarak kutlandığını anımsatan Er, "Her ne kadar bu özel insanlarımızı ifade etmek için engelli tabiri kullanılsa da aslında buradaki engel tanımı, hayatın çeşitli alanlarında onların karşılaştığı engeller anlamındadır. Her insan kendisini onlar gibi görmeli ve yaşamalıdır. Bilinmelidir ki, bugün sağlıklı olan bir insana da hayatın neler getireceğini kimse bilemez. Bir an hiç konuşamadığınızı, göremediğinizi, yürüyemediğinizi veya duyamadığınızı düşündünüz mü? Bu duyguların nasıl olduğunu bilmiyoruz belki ama günümüzde birçok insan bunları yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Çeşitli nedenlerle insanların engelli olarak yaşamaya mecbur kaldıklarına dikkat çeken Er, engelli haklarına ilişkin şunları kaydetti: "Engelli hakları, Anayasaya göre bir temel hak ve özgürlük kapsamında olmasına rağmen, toplumumuzda halen tam anlamı ile kabul görmediğini, bu hakların yeterince algılanmadığını, insanlarımızda bu anlamda tam bir duyarlılık oluşmadığını görmekteyiz. Engellilerin yararlanması için yapılan fiziksel mekanların engellilerin dışındaki kişiler tarafından kullanıldığını, engelli insanlarımızın haklarının engellendiğini, engelli araç park yerlerinin işgal edilmesi, tekerlekli sandalye rampalarına araçların park edilmesi gibi durumları sıkça görmekteyiz.

Engellerin kaldırılması bakımından devletimize, belediyelerimize, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tek tek her bireye önemli görevler düşmektedir. Bu konuda toplumsal bilinç yaratılması da gene aynı derecede önemlidir."

Bu noktada belediyelere büyük görevler düştüğünü vurgulayan Er, "Engellilerin yararlandığı kaldırımlar, parklar, engelli araçlarının park yerleri, özel ve kamuya ait işyerlerinin engellilerin yararlanmasına uygun şekilde düzenlenmesi, engellilerin hizmete erişmesini sağlayarak toplumumuzun tüm bireyleri ile kaynaşmalarını sağlayacaktır. Bu özel vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, SGK mevzuatına dayanılarak verilen engelli maaşları, engellinin ihtiyacına bağlı, hakkaniyete ve insan onuruna uygun olarak iyileştirilmelidir. Adliye binalarımızda da engellilerin hizmete erişmesinde önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu yöndeki hizmetlerin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. Engellilerimizin hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, ülkenin tüm imkanlarından yararlanabilmelerinin önündeki yasal, fiziki ve sosyal engellerin bir an önce kaldırılması gerekir. 'Eşit hayat hakkı' mücadelesi verdiğimiz engelli meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyor ve herkesi bu konuda farkındalığa davet ediyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımızın özel haftasını kutlar, esenlikler dilerim" dedi.

