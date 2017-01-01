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MASKİ'den kanalizasyon hatlarına son sistem denetim



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için döşenen yeni kanalizasyon hatlarını son teknoloji mobil kanal görüntüleme araçlarıyla kontrol ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek amacıyla yeni nesil teknoloji kullanıyor. Bu kapsamda ekipler, Şehzadeler ilçesine bağlı Kırançiftlik Mahallesinde tamamlanan 4 kilometrelik kanalizasyon hattı döşemesinin ardından, mobil kanal görüntüleme aracıyla hattın kontrolünü gerçekleştirdi.



Sistem nasıl çalışıyor?

Mobil kanal görüntüleme işlemi, öncelikle hattın, kum ve çakıl gibi yabancı maddelerden arındırılmasıyla başlıyor. Dakikada 400 litre suyun 200 barlık basınçla kanal içerisine basılmasının ardından robotla görüntüleme işlemi gerçekleştiriliyor. Kumanda edilen robot kameranın mobil araçta kurulu sisteme görüntüleri aktarmasıyla birlikte de hattın içi görüntülenerek kontrolü yapılıyor. Hattın içindeki çatlak ve kırıkları tespit etmeyi sağlayan kameralı robot sayesinde ayrıca, hattın eğimi de kontrol edilerek kullanım öncesinde yaşanabilecek olası bir sıkıntının önüne geçiliyor.



"Başkanımız son sistem hizmet yapıyor"

Mahallelerinde yapılan altyapı çalışmalarından ve son teknoloji kontrol sisteminden çok memnun olduklarını belirten Kırançiflik Mahalle Muhtarı Celali Çınar, "Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başkanımız son sistem hizmet yapıyor. Çok güzel çalışmaları var. Daha önce kanalizasyonumuz hiç yoktu. İçme suyu borularımız da eskiydi ve yüzeyde olduğu için sık sık patlaklar oluyordu. Şimdi tüm altyapımız yepyeni oldu. İçme suyu depomuz da aynı şekilde temizlenerek yenilendi. Hiçbir sıkıntımız kalmadı" diye konuştu.

(SC-Y)



11.05.2017 16:27:44 TSI

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