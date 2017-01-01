ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:23
Van'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi
Van'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 'Aile İçi Şiddetle Mücadele' projesi çerçevesinde sağlık çalışanlarına yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitimi verildi.
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesinde görev yapan Psikolog Emine Bayraktar ve Sosyolog Osman Turğut tarafından müdürlüğün eğitim salonunda verilen eğitime, toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık personelleri katıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, kadına yönelik şiddetin başta yaşama hakkı olmak üzere tüm diğer insan hak ve özgürlüklerinin ihlali olduğunu söyledi. İmren, "Bu şiddet, kadın erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her ne kadar şiddet denildiğinde akla ilk gelen şey fiziksel şiddet olsa da; kadınlar cinsel, psikolojik ve ekonomik açıdan da şiddete maruz kalmaktadır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla hizmet sunanların bilgi, beceri ve davranışlarının gelişmesini sağlamak için kurum çalışanlarımız ve 13 toplum sağlığı merkezi çalışanlarımıza yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi verilmiştir. 4 grup halinde düzenlenen eğitime toplam 194 sağlık personeli katılımı sağlanmıştır" dedi.
(MSA-Y)

11.05.2017 16:30:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aras: &quot;Van'ın ekonomisi canlanıyor&quot;
YEREL

ARAS: "VAN'IN EKONOMİSİ CANLANIYOR"
İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi
YEREL

İSLAM DÜNYASINA STRATEJİK BAKIŞ ULUSLARARASI KONGRESİ
Erciş'te afet bilinci semineri ve yangın eğitimi
YEREL

ERCİŞ'TE AFET BİLİNCİ SEMİNERİ VE YANGIN EĞİTİMİ
Görme engelli çifte Antalya sürprizi
YEREL

GÖRME ENGELLİ ÇİFTE ANTALYA SÜRPRİZİ
Van'da 21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi
YEREL

VAN'DA 21. YÜZYILDA İSLAM DÜNYASINA STRATEJİK BAKIŞ ULUSLARARASI KONGRESİ
Başkale'de Engelliler Haftası etkinliği
YEREL

BAŞKALE'DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ
Başsavcısı Keskin'den taziye mesajı
YEREL

BAŞSAVCISI KESKİN'DEN TAZİYE MESAJI
Çaldıran'ı güzelleştirme çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'I GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMASI
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Özalp ilçesinde Hemşireler Haftası etkinliği
YEREL

ÖZALP İLÇESİNDE HEMŞİRELER HAFTASI ETKİNLİĞİ
Van'da Berat Kandili idrak edildi
YEREL

VAN'DA BERAT KANDİLİ İDRAK EDİLDİ
VEDAŞ'tan engelli derneklerine ziyaret
YEREL

VEDAŞ'TAN ENGELLİ DERNEKLERİNE ZİYARET
Başkan Özgökçe'den Engeliler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZGÖKÇE'DEN ENGELİLER HAFTASI MESAJI
Van'da geniş aileden oluşan hanehalkı oranı yüzde 23,9 oldu
YEREL

VAN'DA GENİŞ AİLEDEN OLUŞAN HANEHALKI ORANI YÜZDE 23,9 OLDU
Van'da 'İklim Değişikliği' konulu seminer
YEREL

VAN'DA 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ' KONULU SEMİNER
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
YEREL

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI
Van Büyükşehir Belediyesi çiftçiyi su ile buluşturuyor
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFTÇİYİ SU İLE BULUŞTURUYOR
Van'da elektrik kesintisi
YEREL

VAN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İpekyolu Belediyesinden anlamlı proje
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN ANLAMLI PROJE
Berat Kandili'nde Van'da camiiler doldu
YEREL

BERAT KANDİLİ'NDE VAN'DA CAMİİLER DOLDU
Vali Taşyapan, yaralı askerleri ziyaret etti
YEREL

VALİ TAŞYAPAN, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Edremit'te yemek yarışması
YEREL

EDREMİT'TE YEMEK YARIŞMASI
Burhan Kayatürk'ten kandil mesajı
YEREL

BURHAN KAYATÜRK'TEN KANDİL MESAJI
Tuşba Belediyesinden &quot;Koşulsuz Annelik&quot; semineri
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİNDEN "KOŞULSUZ ANNELİK" SEMİNERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...