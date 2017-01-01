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Başkan Ergün'den Engelliler Haftası mesajı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaların içerisinde yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi:

"Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutladığı özel bir hafta olan Engelliler Haftası'nda, engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için neler yapabilirizi bir kez daha görme imkanı buluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegrasyonu, kolay ulaşım, kolay hareket edebilme ve sosyal hayatlarını daha etkin bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızı onların daha mutlu olması, kendilerinin diğer bireylerden farklı olmadığını hissetmeleri için yürütüyoruz. Projelerimizi yaparken, engelli vatandaşlarımızın da var olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızla ilgili duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, Engelliler Haftası'nı kutluyor; tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgi ve saygıyla selamlıyor, kendilerine mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum."

(SC-Y)



11.05.2017 16:31:21 TSI

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