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KONESOB ve Vergi Dairesi Başkanlığından bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ile Konya Vergi Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen ve 6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için esnaf ve sanatkarlara tanınan taksitlendirmeyle ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısı, KONESOB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, "Konya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlara sorunsuz şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda başkanlığımız bünyesinde Katma Değer Vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması, iade süreçlerinin standartlaştırılması, katma değer vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile mükelleflere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla, 1 Mayıs tarihinden itibaren Konya İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğümüz faaliyete geçerek hizmet vermeye başlamıştır. Konya'da toplam 940 tane mükellefimiz ihtisas vergi dairesine geçmiştir. Bu mükelleflerimiz Nisan ayı KDV beyannamelerini ihtisas vergi dairemize vereceklerdir. Mükelleflerimizin diğer beyannamelerini önceki süreçte olduğu bağlı olduğu vergi dairelerine vermeye devam edeceklerdir" dedi.



Borç yapılandırmasında son şans

Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver ve beraberindeki grup müdürleri, KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan ve oda başkanlarına 6736 sayılı kanun ve 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek olan vergi yapılandırmasının 2. taksitinin son ödemesi konusunda da bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "6736 sayılı kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin mutlaka süresinde ödenmesidir. Borçlarını yapılandıran mükelleflerimiz peşin veya ilk iki taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk iki taksitlerini içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonuna kadar ödemedikleri takdirde yapılandırma kanunundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın mükelleflerimiz tarafından kaçırılmaması gerekir" ifadelerine yer verildi.

(İB-FM-Y)



11.05.2017 16:35:52 TSI

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