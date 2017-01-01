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Berat gecesinde camiler doldu taştı



(Fotoğraflı)



Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat gecesi dolayısıyla Eskişehir'deki camiler ibadet etmek isteyenlerle adeta doldu taştı.

Berat Kandili dolayısıyla Eskişehir'deki birçok camide mevlit okundu, dualar edildi. Çarşı Cami ve Reşadiye Cami ve başta olmak üzere bütün camileri dolduran vatandaşlar, gece dolayısıyla düzenlenen özel programlara katıldı. Vaizler namaz öncesi sohbetlerinde Berat gecesinin öneminden bahsetti. Bazı vatandaşlar da cami çıkışlarında çeşitli ikramlarda bulundu.

(MKÖ-Y)



11.05.2017 16:36:59 TSI

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