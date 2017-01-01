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Kulu'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı programı kapsamında Kulu'da 13 okulun proje başvuruları kabul edilirken, fuar Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, TÜBİTAK tarafından kabul edilen Kulu'da 13 projenin olduğunu belirterek okullara 65 bin TL girdi sağladığını söyledi. Kaymak, Kulu genelinde bulunan okulların 35 proje ile müracaat ettiğini de dile getirdi. Okulda projeyi hazırlayan ve katkı sağlayan öğretmenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Etkinlikte okul, salon ve sınıflarında öğrenciler tarafından hazırlanan projeler gezilerek konuları hakkında bilgi alınıp projelerin önemi anlatıldı.

11 Mayıs - 2 Haziran 2017 tarihleri arasında Kulu genelinde bulunan 12 ortaokulda TÜBİTAK Bilim Fuarı etkinliklerinin devam edeceği öğrenildi. Programa, Belediye Başkan Vekili Musa Başoda, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, siyasi parti ilçe başkanları, davetliler ve okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

(ÖK-FM-Y)



11.05.2017 16:42:38 TSI

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