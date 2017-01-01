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Başkan Tahmazoğlu'ndan Engeliler Haftası kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Engelliler Haftasını kutlayarak, "Tasarladığımız her projede engelli vatandaşlarımızın rahatını düşünüyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz. Hayatı paylaşmaya engel yok" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede 10-16 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen Engelliler Haftasını kutlayarak, Türkiye'de son yıllarda engelliler adına önemli gelişmeler kaydedildiğini ve bir farkındalık oluşturulduğunu ifade etti. Tahmazoğlu, "Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri, sosyal devleti işletmenin ötesinde, tüm kesimleri kucaklama, tüm kesimlere adil ve eşit hizmet sunma anlayışıyla hareket ederek hizmetlerimize devam ediyoruz. Toplumda, özellikle geçmiş yıllarda engelliler çok zor şartlar altında yaşıyorlardı. Çocuklarından utanan veya çocuğuna bakamayacak duruma gelen engelli bireyler toplumun dışlanmış fertleri haline gelmişti. Bu yüzden bir gün her sağlıklı kişinin de engelli duruma düşebileceğini unutmaması gerekir. Hükumetimiz döneminde sosyal haklar açısından aşılan mesafe sonrasında özellikle engelli bireyler önemli kazanımlar elde etti. Engelli bireylerin kamuda istihdamı, evde bakım hizmetleri, sosyal haklara verilebilecek önemli örnekler arasındadır. Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, Engelliler Haftasını kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duyguları içerisinde muhabbetle kucaklıyorum" dedi.

"Engelsiz Bir Şahinbey"

Yerel yönetimler anlamında da engelli vatandaşların rahat yaşaması için sosyal belediyeciliğin getirdiği sorumlulukları yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "2014'ün Nisan ayından bu yana yaptığımız her uygulamada ve tasarladığımız her projede engelli vatandaşlarımızın rahatını düşünüyor ve adımlarımızı onlara göre atıyoruz. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz her projede engelli bireylerimizi göz önünde bulunduracağız. Ayrıca özellikle bedensel engeli olan vatandaşlarımızın kullanması için tekerlekli sandalye temin etmeye devam ediyoruz. Bu şekilde, Şahinbey İlçesi sınırları içerisinde yaşayan herhangi bir engelli vatandaşın daha huzurlu yaşaya bilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirterek, bu haftanın engelli vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



11.05.2017 16:45:38 TSI

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