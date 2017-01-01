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Tekkeköy'deki dev turizm projesi başladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Deresi'nin turizme kazandırılması ve ıslah çalışmaları alana iş makinelerinin indirilmesiyle başladı.

Tekkeköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun 7. Bölge Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje ile Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'nden başlayıp ilçe merkezinden geçen Lojistik Köy'e doğru devam eden derenin ıslah işinin olimpiyatlara kadar tamamlanabilmesi için çalışmalar hızlandırılarak iş makineleri alanda faaliyetlerine başladılar.

Tekkeköy turizmi açısından çok önemli ve dev bir projenin daha hayat bulmaya başladığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Devlet Su İşleri bütçesine alınan dere ıslah çalışmaları kapsamında Tekkeköy merkezinde bulunan Arkeoloji Vadisi'nden başlayıp Lojistik Köy'e kadar uzanan derenin ıslah edilmesinin yanında turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar başladı. Bu proje aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk insan yerleşkesi olan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nin turistlik değerine değer katacak. Arkeoloji Vadisi yerli yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edilen insanlık tarihinin en eski yerleşimleri arasında önemli bir yere sahip. Dere ıslahı ve alana giden yolun yapılması ile birlikte Tekkeköy Arkeoloji Vadisi her yönden eksik noktalarını tamamlamış ve merkezde ulaşımın rahatlıkla yaya olarak dahi sağlanabileceği iki büyük turizm alanının birlikte sergilenmesine öncü olacak. Samsunumuz ve ilçemiz açısından büyük önem arz eden olimpiyatlara kadar ıslah çalışması ve yolun tamamlanması için müteahhitlerimiz hızlı bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 16 milyon lira harcanarak turizme kazandırılacak olan Tekkeköy merkezindeki dere; süs havuzları, yürüyüş parkurları, köprüler, banklar, ışıklandırmalar, bisiklet yolları gibi insanları dinlendiren, alana çeken farklı görünüm sağlayan malzemelerle bezenecek. Ayrıca derenin tabanı ve etrafı doğal taş elemanları ile kaplanarak eşsiz bir alan haline dönüştürülerek turizmin hizmetine sunulacak" dedi.



"Tekkeköy her geçen gün daha da güzelleşiyor"

Tekkeköy'ün tam merkezinde bulunan derenin sadece ıslah edilmeyeceğini aynı zamanda da derenin turizme kazandırılacağına dikkat çeken Başkan Togar, "Büyükşehir Belediyemiz ve DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma kapsamında Tekkeköy Deresi'nin ıslah çalışmaları birkaç gün önce başladı. Yürütülen çalışmalar sonunda, sel ve taşkın tehlikesi bulunan, çirkin görüntüler oluşturan, çevreye zarar veren ve atıl durumda kalan dere bambaşka bir görünüme kavuşarak muhteşem bir turizm alanı haline gelecek. Islah çalışmaları için artık iş makinelerinin alanda çalışmalara başladı ve 18 Temmuz'da başlayacak olan olimpiyatlara kadar tamamlanması için büyük gayret sarf ediliyor. 16 milyon liralık bu büyük yatırım sel ve taşkın ile dere ıslahının yanında en önemlisi insanların kullanabileceği aktif bir yaşam alanına dönüştürülmesi ve turizme kazandırılması olacak. Söz konusu iş kapsamında; 5 km temeli beton harçlı kargir duvar, 2,5 km kanal tabanı beton kaplaması, betonarme kemer taşıt köprüsü ve korkuluk imalatları DSİ tarafından yapılarak halkın hizmetine sunulacak. Yine diğer süs havuzları, ışıklandırma, yürütüş ve bisiklet yolları, kamelyalar, köprülerde ortak çalışma neticesinde burada hayat bulacak. Böylelikle ilçemiz merkezinde yeni bir turizm ve yaşam alanı ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



11.05.2017 16:46:13 TSI

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