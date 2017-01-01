YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kulu'da 'Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması' yapıldı

Kulu'da 'Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması' yapıldı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 'Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması' yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yerel projelerinden biri olan ilkokullar arası "Bana bir masal anlat projesi" Kulu geneli final yarışması Düden Anadolu Lisesi çok amaçlı konferans salonunda yapıldı. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, toplum önünde konuşma becerileri ve öz güvenlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje Kulu'da bulunan 9 merkez ilkokulunun katılımlarıyla tamamlandı. Proje kapsamında kül kedisinden, pamuk prenses ve yedi cücelere kadar birçok masal sahnelendi. Yarışma sonrasında jüri tarafından yapılan puanlamada, Fatih İlkokulundan Hatice Taştepe 481 puanla birinci, Merkez İlkokulundan Nisanur Akgün 468 puanla ikinci olurken, Alpaslan İlkokulundan Mihrican Ayşe Açıcı ise 454 puanla üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri okul müdürleri ve öğretmenleri tarafından dağıtıldı.

Yarışmayı, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Kredi ve Yurtlar Müdürü Seyit Ahmet Serbest ve okul müdürleri ile öğrenciler ve aileleri izledi.

(ÖK-FM-Y)



11.05.2017 16:46:50 TSI

NNNN

