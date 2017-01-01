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Kulu'da 'Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması' yapıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:38
Kulu'da 'Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması' yapıldı
Kulu'da 'Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması' yapıldı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 'Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması' yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yerel projelerinden biri olan ilkokullar arası "Bana bir masal anlat projesi" Kulu geneli final yarışması Düden Anadolu Lisesi çok amaçlı konferans salonunda yapıldı. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, toplum önünde konuşma becerileri ve öz güvenlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje Kulu'da bulunan 9 merkez ilkokulunun katılımlarıyla tamamlandı. Proje kapsamında kül kedisinden, pamuk prenses ve yedi cücelere kadar birçok masal sahnelendi. Yarışma sonrasında jüri tarafından yapılan puanlamada, Fatih İlkokulundan Hatice Taştepe 481 puanla birinci, Merkez İlkokulundan Nisanur Akgün 468 puanla ikinci olurken, Alpaslan İlkokulundan Mihrican Ayşe Açıcı ise 454 puanla üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri okul müdürleri ve öğretmenleri tarafından dağıtıldı.
Yarışmayı, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Kredi ve Yurtlar Müdürü Seyit Ahmet Serbest ve okul müdürleri ile öğrenciler ve aileleri izledi.
(ÖK-FM-Y)

11.05.2017 16:46:50 TSI
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