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Şahinbey Belediyesinden Bahar Temizliği

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:38
Şahinbey Belediyesinden Bahar Temizliği
Şahinbey Belediyesinden Bahar Temizliği

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesinin temizlik görevlileri ilçede bahar temizliğine başladı. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan toplu temizlik ekibi sırayla tüm mahallelerde çalışma yapıyor.
Şahinbey Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kent içini daha yaşanabilir kılmak ve temiz bir ilçe oluşturmak için kurduğu toplu temizlik ekibi, Yeditepe Mahallesinde yaptığı temizlik çalışması ile vatandaşların takdirini topladı. Temizlik işçilerinin Bahar temizliğini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yerinde inceledi.
"Öğrencilere temizliğin önemini anlattık"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları yerinde incelemek için katıldığı 'Bahar Temizliğinde, Peygamber Efendimizin (s.a.v) temizliğe verdiği önemi hatırlatarak, "Temizlik imanın yarısıdır' buyurmuş Peygamber Efendimiz (s.a.v) Onun için temizlik çok önemli. Göreve geldiğimiz günden beri bu konuda çok yoğun çalışmalar yaptık.Yeni yetişen çocuklarımıza temizlik bilinci aşılanması açısından okulları tek tek ziyaret ettik. Temizlik kampanyaları düzenledik. Kirletmemenin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Bu konuda da çok güzel geri dönüşler aldık. Çocuklar bu konuda çok daha duyarlı hale geldiler ve artık çöpleri yerlere atmıyorlar. Çöp kutularına atıyorlar. Şu an şehrimizin her noktasında çöp kovalarımız ve çöp konteynerlerimiz var. Şehrimiz çok daha temiz" dedi.
"758 personelle temizlik yapılıyor"
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte bahar temizliği yapıldığını belirterek, "Bizde adet olduğu üzere annelerimizin, ablalarımızın yaptığı bahar temizliği var. Biz de baharın gelmesiyle birlikte toplu temizlik ekibimizle beraber boş arsalarımızı, yollarımızı, kaldırımlarımızı toplu temizlik ekibimizle beraber komple yeniden elden geçiriyoruz. Kimisi temizlik araçlarıyla yolları süpürüyor, kimisi yıkıyor. Boş arsalarımızı da iş makinalarımızla temizleyerek şehrimizi çok daha güzel bir hale getiriyoruz. 758 temizlik personelimizle her gün gece-gündüz demeden Şahinbey halkının hizmetindeyiz. Temiz ve güzel bir Şahinbey için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
"Vatandaşlarımız duyarlı olmalı"
Yeditepe Mahalle Muhtarı Mehmet Gök, Bahar temizliğinin Yeditepe Mahallesinden başlanmasından dolayı oldukça memnun olduğunu belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanında oldu. Bahar temizliğinin Yeditepe Mahallesinden balaması bizleri oldukça memnun ettik. Ancak Temizlik konusunda her şeyden önce vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Aksi takdirde yapılan bu temizlik sonrasında mahalle yine kirlenir ve çöplerle dolar. Bu konuda vatandaşlarımızın daha hassas davranmasını rica ediyorum" dedi.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, temizlik ekiplerinin çalışmalarını incelediği sırada Yeditepe Mahalle sakinlerinin oldukça yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mahalle sakinleri Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.
(SD-Y)

11.05.2017 16:47:34 TSI
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