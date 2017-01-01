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Seyhan Belediyesi'nden Nilüfer'e inceleme ziyareti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:38
Seyhan Belediyesi'nden Nilüfer'e inceleme ziyareti
Seyhan Belediyesi'nden Nilüfer'e inceleme ziyareti

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Adana'nın Seyhan Belediyesi'nden 80 kişilik heyet, "Yaşlı ve Hastalara Yardım Eli" projesi için Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti.
Heyet Nilüfer "Barış Meclisi"nde Başkan Mustafa Bozbey ile bir araya geldi. Bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "İnanıyorum ki bu ziyaret iki kurum için de faydalı olacak. Birbirimizle paylaşacağımız hizmetlerimiz var. Hedefimiz, yerel halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve onları gülümsetmek. Özellikle yerel yönetimlerde, talepler çok fazla, fakat bütçe kısıtlı. Hizmetlerimizi bu çarkta yapmaya çalışıyoruz. Büyük oranda stratejik plana uymaya çalışıyoruz. Stratejik planı Türkiye'de ilk yapan kurum Nilüfer Belediyesi'dir" dedi.
Seyhan Belediyesi heyeti, Afet ve Acil Durum Merkezi, Dernekler Yerleşkesi, Barış Spor Tesisi'ni gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Giymiyorsan Giydir" gibi uygulamalarını da inceleme fırsatı bulan heyet, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, Olgun Gençlik Merkezi, Bizim Bahçe ile Kadın ve Çocuk Akademisi'ni de gezerek örnek uygulamaları yerinde gördü.
(MŞ)

11.05.2017 16:47:44 TSI
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