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Üniversitelerarası 3. Dağ Bisiklet Yarışı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası 3. Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın startını verdiği yarışma, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Mediko önünde başlayarak kampüs içindeki dağlık arazide atılan turun ardından tekrar Mediko önünde son buldu. Büyük bir coşkuyla geçen yarışmada, erkekler takım sıralamasında birinciliği Ege Üniversitesi, ikinciliği İnönü Üniversitesi, üçüncülüğü Akdeniz Üniversitesi kazanırken, kadınlar takım sıralamasında ise birinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ikinciliği İnönü Üniversitesi, üçüncülüğü 19 Mayıs Üniversitesi elde etti.

Bireysel yarışma sıralamasında erkeklerde, birinciliği Ege Üniversitesinden Hakan Araslan, ikinciliği Ege Üniversitesinden Sarper Tuncer, üçüncülüğü İnönü Üniversitesinden Mehmet Said Erol elde ederken kadınlar bireysel yarışmasında birinciliği Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Simge Gider, ikinciliği İnönü Üniversitesinden Fadime Özge Şahin, üçüncülüğü 19 Mayıs Üniversitesinden Melek Havva Akbulut elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere madalya, kupa ve ödülleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik tarafından verildi.

Ayrıca lise öğrencisi Sefa Temel de gösterdiği çaba ve başarısından dolayı madalyayla ödüllendirildi.

(CÖ-SD-Y)



11.05.2017 16:48:42 TSI

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