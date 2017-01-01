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Besni'de şehit aileleri için kermes düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Besni Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından şehit aileleri yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermesin geliri şehit ailelerine bağışlanacakken düzenlenen kermes okul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin işbirliğiyle yapıldı. Kermes ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Vakkas Korkmaz, "15 Temmuz ruhunun unutulmaması ve şehit ailelerine destek olunması için bu kermesi düzenledik. Bu bilinci canlı tutmamız lazım. Öğrencilerimizde ortak gelecek şuurunun oluşması için bu tür etkinlikleri artırarak yapmaya devam edeceğiz. Kermesimizden elde ettiğimiz geliri şehit yakınları ve gazilerimize ulaştırmak için Ziraat Bankasındaki ilgili hesaba yatırdık. Okul idaresi olarak kermeste emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit aileleri için düzenlenen kermesten dolayı memnuniyetini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ise, "Devletimizin ve Milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içen kahramanlarımızın bizlere mirası olan kıymetli ailelerini düşünmek, onları unutmadığımızı ve her daim yanlarında olduğumuzu göstermek adına yapılan bu etkinlikte olmaktan onur duyuyorum. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Milli Eğitim İlçe Şube Müdürleri Bayram Canlı, Mahmut Akdoğan ve Ramazan Sertpolat ile okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

(RK-SD-Y)



11.05.2017 16:49:17 TSI

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