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FETÖ'dan serbest bırakılan 2 kardeş yeniden tutuklandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullaçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında serbest bırakılan iki kardeş yeniden tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında bir kez tutuklanan ancak daha sonra serbest bırakılan Aygül Y. ve Aniş Y. isimli kardeşler yeniden tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan işsiz Aygül Y. ve işsiz Aniş Y. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.

(COŞ-SK)



11.05.2017 16:49:58 TSI

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