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Muş'ta Engelliler Haftası yürüyüşü

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:42
Muş'ta Engelliler Haftası yürüyüşü
Muş'ta Engelliler Haftası yürüyüşü

(Fotoğraflı)

Kadir Tunç
MUŞ (İHA) - Muş'ta Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen yürüyüş büyük ilgi gördü.
Muş'ta, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Muş Engelliler Derneği ile Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi tarafından yürüyüş etkinliği düzenlendi. Belediye Meydanı'nda toplanan çok sayıda engelli vatandaş, kortej eşliğinde valilik önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası valilik önünde düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Ali Sakar, Engelliler Haftası dolayısıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu etkinlikte her insanın bir engelli adayı olabileceğini fark ettiklerini hatırlatan Sakar, "Sembolikte olsa birkaç dakika yaşadık. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızın fiziksel engellerinin yaşamlarına ve yaşam sevinçlerinin önünde bir engel olmamasını diliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve diğer kamu ve kuruluşları, son yıllarda engellilerimize yönelik olarak oldukça önemli çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaların bir bölümü illerde valilikler vasıtasıyla düzenleyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze de teşekkür ederiz" diye konuştu
Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz da, "Biz engelliler olarak toplumsal tüm yaşam alanlarından var olabilmemiz için kamuoyunda engellikle ilgili farkındalık geliştirilmesi, herkesin yarın engelli adayı olabileceği bilincinde hareketle engelli vatandaşlarımıza destek amacıyla toplanmış bulunmaktayız" dedi.
Yürüyüşe Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Milli Eğitim Müdürü Metin İlci Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bahri Aksoy, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(KT-MSA-Y)

11.05.2017 16:50:30 TSI
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