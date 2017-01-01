Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. birleşimi yapıldı
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Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan'ın başkanlığında yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Birleşiminde yoklama ve açılışın ardından bir önceki toplantı tutanak özetinin meclis onayına sunulduğu toplantıda meclis gündeminde yer alan maddeler görüşüldü. Mecliste Sayıştay raporu görüşülerek meclis onayına sunuldu. Mecliste ayrıca gündeme sunulan maddeler komisyonlara havale edilirken, komisyondan gelen evraklarda görüşüldü. Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Birleşimine; İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Başkanları katıldı. Meclisin 2. Birleşiminin 18 Mayıs günü saat 15.00'da toplanmasına karar verildi.
(OF-
11.05.2017 16:50:49 TSI
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