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Nilüfer Belediyesi'nden eğitime tam destek



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Meclisi Eğitim Komisyonu üyeleri, okulları ziyaret ederek eksikleri yerinde görüyor.

Belediye Meclisi Eğitim Komisyonu üyeleri Aysel Okumuş ve Kemal İvgen, Gölyazı Ünallar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek talepleri dinledi. Okul Müdürü Mehmet Pektaş ile görüşen Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Aysel Okumuş ve Kemal İvgen, okulu gezdi. Nilüfer Belediyesi tarafından okullara destek olmak amacıyla sürdürülen yardımcı personel uygulamasını da yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri , talepleri de dinledi.

Aysel Okumuş, "Eğitim bizim önceliklerimizdendir. Biz eğitim için okullarımıza her türlü destek veriyoruz. Okullara destek olmak amacıyla Nilüfer Belediyesi olarak istihdam ettiğimiz yardımcı personel ile hem onlara iş olanağı sunduk, hem de okullarımızın daha temiz kalmasını sağladık. Böylece çocuklarımızı daha çok gülümsetiyoruz" dedi.

(MŞ)



11.05.2017 16:50:59 TSI

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