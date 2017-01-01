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Nilüfer transfer hız kesmiyor



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BURSA (İHA) - İç transferde Duygu Düzceler ve Ceyda Aktaş ile sözleşme yenileyen Nilüfer Belediyespor, dış transfer çalışmalarına başladı. Yeşil mavi beyazlı ekip, Sarıyer Belediyespor'dan orta oyuncu Hazal Selin Uygur'u renklerine bağladı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda kadro şekillenmeye başladı. Bir yandan iç transferde oyuncularla sözleşme yenileyen Nilüfer Belediyespor, bir yandan da kadroya yeni takviyeler yapıyor. Daha önce Duygu Düzceler ve Ceyda Aktaş ile sözleşme yenileyen yeşil mavi beyazlılar, son olarak Eczacıbaşı Vitra altyapısından yetişen ve Sarıyer Belediyespor forması giyen Hazal Selin Uygur'u renklerine bağladı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın da yer aldı.

U23 ve Genç Milli Takım'da da görev alan Hazal Selin Uygur, daha önce Karşıyaka, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor formalarını da giymişti.

(MŞ)



11.05.2017 16:52:44 TSI

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