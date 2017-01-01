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Besni İstiklal Anaokulundan bahar şenliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesi İstiklal Anaokulu tarafından bahar şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde yapılan Bahar şenliğinin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açıklama yapan İstiklal Anaokulu Müdürü Sevil Göğüş, "İlkbaharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesi, görülmeye değer bir görüntüdür. Bizlerde doğada yaşanan hareketliliği içselleştirip, bahar şenliği etkinliğini planlayarak velilerimiz, çocuklarımız ve sevdiklerimizle paylaşmayı hedefledik. Çocuklarımıza ağaç, doğa sevgisini kazandırmak, sorumluluk vermek, çevreye ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla, misafirlerimiz, ebeveynlerimiz ve çocuklarımızla birlikte okulumuzun bahçesine ağaçlarımızı, çiçeklerimizi diktik" dedi.

Yapılan etkinlikler nedeniyle kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ise, "Öğretmen ve öğrencilerimizin burada birbirinden kıymetli emekleri ile hazırlanmış nadide çalışmalar var. Öğrencilerimizin kimi zaman anne baba ile kimi zaman öğretmenleri ile kimi zamanda tek başlarına yaptıkları bu çalışmalar ve bu eğlenceli ortam, insanları stresten uzak tutuyor" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen bahar şenliğine Besni Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Maarif Müfettişleri Nevziye Aküzüm ve Mehmet Emin Akgül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mahmut Akdoğan, Ramazan Sertpolat ve Bayram Canlı, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

(RK-SD-Y)



11.05.2017 16:53:18 TSI

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