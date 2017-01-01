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Proje Pazarı ve Tecrübe Paylaşımı Konferansı

- Amaç üniversitede girişimcilik ekosistemine katkı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen ve TUBİTAK 1601 Yenilik ve Girşimcilik Programı'nca desteklenen "Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi Projesi kapsamında düzenlenen "Proje Pazarı ve Tecrübe Paylaşımı Konferansı" Kurupelit Kampüsü bünyesinde bulunan Samsun Teknopark Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

200 projeden ön elemeyle belirlenen 23 öğrencinin proje pazarı poster sunumlarıyla başlayan konferans, Oğuz Aslan ve Osman Özkoç'un moderatörlüğünde yapılan speed networking aktivitesiyle devam etti. Aktivitenin ardından projenin açılış konuşmalarına geçildi.



"İş fikirlerinin ürüne dönüşmesini istiyoruz"

Projenin amacının üniversitede girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu açıklayan proje yürütücüsü ve Alaçam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, "Artık projemizde biz, iş fikirlerinin kuluçka merkezlerinde vücut bulmasını, ticarileşmesini, ürüne dönüşmesini istiyoruz. Sadece eğitim vererek kapasite geliştirmenin yeterli olmadığının bilincindeyiz" dedi.



"Öğrencilerimize uygulamalı eğitim veriyoruz"

Önlisans ve lisans öğrencilerine 3 yıl boyunca girişimcilik kapsamında 12 tane farklı sertifika programı sunduklarını kaydeden Prof. Dr. Demiryürek, "Girişimciliğin temellerinden başlayan proje eğitimimizde, öğrencilerimize iş modeli ve iş planı oluşturma gibi uygulamalar da yaptırıyoruz. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitime de oldukça önem veriyoruz" diye konuştu.

Yaz döneminde öğretim elemanları için de proje eğitimi vereceklerini söyleyen Demiryürek, "Amacımız, öğretim elemanlarımızın kendi alanlarında girişimcilikle ilgili öğrencilere dersler vermesi, daha da önemlisi kendi araştırma projelerini geliştirmelerine ve ticaretleştirmelerine katkıda bulunmaktır" ifadelerini kullandı.



"Hem TÜBİTAK'tan hem KOSGEB'den sertifika"

Eğitmen kadrosu proje eğitimi kapsamında yapılan faaliyetler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Demiryürek, proje sonunda başarılı olan öğrencilerin sadece TÜBİTAK'tan değil, KOSGEB'den de sertifika alabileceklerini açıklayarak bu sertifikalar sayesinde 200 bin Türk Lirasına kadar mali destek alabileceklerini vurguladı.

Projenin sona ermesinin ardından TÜBİTAK'ın ve AB'nin projelerine de başvurmayı düşündüklerini belirten Kürşat Demiryürek, bu projeler için ayrılan fonları üniversiteye kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Konferansta açılış konuşmasının yanı sıra "Akademik Girişimcilik" konusunda da bilgilerini aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise girişimciliğin üniversite için ne kadar önemli olduğunu belirterek bu konuda edindiği tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.



"Yenilik ve girişimcilik sıralamasında OMÜ ilk 10'da olmalı"

OMÜ'nün girişimcilik ve yenilik sıralamasında son yıllarda ilk 50'ye giremediğine işaret eden Rektör Yardımcı Kuran, "Bunun bir nedeni üniversitemizde girişimcilik ekosisteminin oluşmamasıdır. Ancak ülke ve dünya standartlarındaki potansiyele baktığımızda üniversitemiz için bu kabul edilemez bir durum. Biz yeni bir yönetim olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bu durumu iyileştirmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz ilk 10 arasına girmektir" dedi.



"DOKAP 500 bin TL'lik bütçeyi onayladı"

Üniversitelerde üretilen bilginin sanayiye aktarılması ve üretime dönüşmesi için bir köprü görevi üstlendiklerini kaydeden Prof. Dr. Kuran, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Ajansından (DOKAP) 500 bin TL'lik bir bütçenin onaylandığını müjdeleyen Kuran, bu parayı üniversitede yapılacak yatırımlar için ve girişimciliği arttırmak için kullanacaklarını söyledi. Kuran, üniversitede yapılacak Kök Hücre Merkezi gibi ciddi yatırımlara kaynak olması amacıyla yeni başvuruları olduğunu da sözlerine ekledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran'ın konuşmasının ardından Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Andaç, OMÜ'nün teknoloji transfer ve proje çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Samsun TEKNOPARK Genel Müdürü Buğra Çolak ise TEKNOPARK faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Programın son bölümünde Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Aslan, "Girişimcilik ve İnovasyon" başlıklı bir sunum yaptı. Girişimcilik Uzmanı Osman Özkoç ise proje pazarındaki iş planlarının değerlendirilme sürecini anlatarak dereceye girenleri açıkladı.



Dereceye girenler

Eğitim kapsamında; Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi Şafak Esra Aslan "Fasülye Bitkisinden Alınan PvERF100 Geninin Klonlanarak Tütün Bitkisine Aktarılması" projesiyle birinci, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehtap Akyasan "Drone Şimdi Elektrik İletim Hattlarında" projesiyle ikinci, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Yıldırım "Görme Engelliler, Alzheimer ve Parkinson Hastaları ile İlgili Sorunların Teknolojik Olarak Çözümü" projesiyle üçüncü olarak dereceye girdi.

M ühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdurrahman Yağız "Otobüs Duraklarında Dokunmatik Ekran ve Yazılım" projesiyle dördüncü seçilirken, Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri Feyza Nur Turan ve Hümeyra Alataş ise "Muzda Kararmanın Önlenmesi" projesiyle beşinci olarak dereceye girdi.

Konferans, dereceye girenlere plaketlerinin sunulması ile tamamlandı.

(SAM-SLH-Y)



11.05.2017 16:54:12 TSI

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