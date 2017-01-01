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Hayalini kurduğu evin maketini yaptı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:46
Hayalini kurduğu evin maketini yaptı
Hayalini kurduğu evin maketini yaptı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışan Mustafa Çarkacı hayalini kurduğu evin maketlerini yaparak, Sanat sokağı festivaline katıldı.
Altıeylül İlçesi 75.Yıl parkında gerçekleştirilen Geleneksel Sanat Sokağı Şenliklerinde Mustafa Çarkacı'nın yaptığı maket evler, stantları gezen sanatseverlerce büyük ilgi gördü.
Hayalindeki evi maket olarak yapan sanatçı Mustafa Çarkacı, daha sonra birçok maket ev yaptığını ve bunu vatandaşlarla da paylaşma gereği duyduğunu belirtti. Çarkacı: "Akşamları mesaiden sonra vaktimi ev maketleri yaparak değerlendiriyorum. Muhtelif maket objeleri ve malzemeleri kullanarak yapıyorum. Bu maket evler hayal ettiğim evlerdir, Bu maketler hayalimdeki projelerdir. Hayalimdeki evleri emekle, sabırla görsellerini yapıyorum. Bir maket evleri sadece akşamları olmak üzere bir hafta, 10 gün içinde bitiriyorum. Minik objeler olduğu için sabırla çalışmam gerekiyor. Bende tüm herkese vakitlerini daha iyi geçirmeleri için maket ev yapmalarını tavsiye ediyorum. Televizyonda dizi izlemek yerine kendi emeklerini, kendi becerilerini ortaya çıkarabilecek çalışmalar üzerinde dursunlar. Bugün bir çizgi çizer. Yarın daha büyük bir eser meydana getirebilirler. Bunun farkına varsınlar ve yaptıklarımda örnek olsun istiyorum. İsteyenlere çalışmalarımla ilgili bilgiler verebilirim. Malzeme alımında da yardımcı olabilirim. Yeter ki insanlar istesin. İstedikten sonra, hayal ettikten sonra çözemeyecekleri hiç bir şey yok" dedi.
(HT

11.05.2017 16:53:35 TSI
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