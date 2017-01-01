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Kayseri OSB'de 'Yeni Pazarlar Keşfetme ve İletişim Eğitimi' düzenlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri OSB Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "URGE Metal Fabrikasyon Ürünler-Çelik Kapı Kümelenmesi" projesi kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Endüstriyel Tasarım Merkezi Eğitim Salonunda gerçekleştirilen programda, 'Yeni Pazarlar Keşfetme ve İletişim Eğitimi' konusunda katılımcılara firmalara yönelik eğitim verildi.

URGE kümelenmesi üye firmaları tarafından yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen eğitim sonunda, katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

(SK)



11.05.2017 16:54:12 TSI

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