YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Reşadiye Kaplıca Otel Yenileniyor

Reşadiye Kaplıca Otel Yenileniyor



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç kaplıca otelinde incelemelerde bulundu.

Eski Reşadiye Belediye Başkanı merhum Kemal Tüfekçi zamanında 1974 yılında yapılan ve Reşadiye Belediyesi'ne ait, kullanılamaz hale gelen 10 apart otel ev, yıkılarak yerine peyzaj çalışması planlanıyor.

Reşadiye kaplıca otelinde, kullanılamaz hale gelen 10 apart otel evini yıktıklarını ifade eden Başkan Kılıç,yerine peyzaj çalışması yapılacağını söyledi. Kılıç,"Kaplıca tesislerinde 10 adet apart otel evi yıkarak travertenlerin önünü açtık. Yıkılan alanda, çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Kaplıca oteli çevresinde yeşil alan oluşturup, ışıklandırma çalışması yapılacak ve şelale ile görsellik kazandırılacak. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için tesislerimizin daha kullanışlı hale getireceğiz ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vereceğiz" dedi.

(HA-UY-Y-)



11.05.2017 16:57:36 TSI

NNNN