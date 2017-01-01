Traktör devrildi: 2 Yaralı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Tut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Tut ilçesi Akçatepe köyünde Abdullah Temir'in kullandığı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktör ters döndü. Traktörde bulunan Abdullah Temir ve eşi Selvi Temir yaralandı. Yaralılar ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)
11.05.2017 16:57:42 TSI
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