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Hikaye yarışması sonuçlandı



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan Merhum Emir Kalkan anısına düzenlenen Hikaye Yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği 'Rüyaların Peşinde' adlı hikayesiyle Ergün Doğan elde etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Hikaye Yarışmasına yaklaşık 2 bin hikaye katıldı. Yarışmanın sonucu için Kayseri Lisesi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya yarışmanın seçici kurulunda bulunan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Hikayeci-Yazar Ali Haydar Haksal, Hikayeci Yazar Necip Tosun, Hikayeci Yazar Cemal Şakar, Yazar-Şair Özcan Ünlü, Hikayeci Yazar Aykut Ertuğrul, Hikayeci Yazar Nurkal Kumsuz ve Hikayeci Yazar İmdat Avşar katıldı.

Yarışmayı değerlendiren ve sonuçları açıklayan Prof. Dr. Atabey Kılıç, adına yarışmanın düzenlendiği Emir Kalkan hakkında bilgi verdi. Emir Kalkan'ın Türk hikayesinin önemli isimlerinden olduğunu da ifade eden Kılıç, "İyi bir Anadolu insanı ve iyi bir gözlemciydi. Hemen hemen tüm eserleri Kayseri ile ilgiliydi; ama tüm Anadolu ve Anadolu'nun sıcaklığını anlatan güzel bir yazardı. İlerde Türkiye'nin bayrak olacak isimlerinden birisi olarak anılacaktır" diye konuştu.

Emir Kalkan'ın bazı eserlerinden örnekler de sunan Prof. Dr. Kılıç, "Vefatından iki yıl geçmeden Büyükşehir Belediyesi'nin böyle güzel bir faaliyet düşünmesi takdire şayandır. Onu hatırlatmak ve yeni hikayecileri teşvik etmek çok anlamlı" dedi.

Prof. Dr. Atabey Kılıç iki bine yakın müracaatın olduğu yarışmada eserlerin öncelikle ön jüri tarafından değerlendirildiğini ve ardından seçilen 45 eserin seçici kurulda ele alındığını söyledi. Prof. Dr. Kılıç yapılan değerlendirme sonucu İstanbul'dan 'Rüyaların PeşindeW' isimli hikayesiyle katılan Ergün Doğan'ın birinci, İzmir'den Sirayet isimli hikayesi ile katılan Caner Çaylak'ın ikinci, İstanbul'dan Topal isimli hikayesiyle katılan Recep Çelik'in ise üçüncü olduğunu belirtti. Mansiyon ödüllerini ise Sümerra Öztürk Şahin, Ayşe Ünüvar ve Hatice Tarkan Doğanay kazandı.

Yarışmanın birincisine 7 bin 500 TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, mansiyona layık görülenlere ise 1000'er TL para ödülü verilecek.

(SK)



11.05.2017 16:58:03 TSI

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