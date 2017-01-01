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Özel öğrencilerden kermes



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla sergi, kermes ve gösteri etkinliği düzenlendi.

Alpaslan Türkeş Parkı'nda düzenlenen etkinliğin açılışına Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, daire müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bafra Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Osmanbeyli Şehit Mustafa Pian Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Bafra Özel Eğitim Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerince birlikte düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin yaptığı biri birinden güzel el işleri ve resimler ziyaretçiler tarafından beğeni kazandı.

Kermes 2 gün açık kalacak.

(ŞU-SLH-Y)



11.05.2017 16:58:44 TSI

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