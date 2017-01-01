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Aras: "Van'ın ekonomisi canlanıyor"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:51
Aras: "Van'ın ekonomisi canlanıyor"

VAN (İHA) - MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Van'ın ekonomisinin canlanmaya başladığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, inşaat sektörünün Van'ın ekonomisinde ve gelişmesinde kritik önem arz ettiğini söyledi. Aras, "Malumunuz uzun süredir durgunluğunu koruyan inşaat sektörü, nihayet belediyelerimizde kayyum idareciliğinin inşaat ruhsat sorunlarına el atması ve tıkanmış damarları açmaya başlamasıyla birlikte sektörde ciddi bir hareketliliğin oluştuğuna ve bundan dolayı Van'ın hemen her köşesinde inşaat çalışmalarının başladığına şahit oluyoruz. Tabi ki bu olumlu hava, beraberinde diğer sektörlere de yansıyacaktır. Buna ilave olarak belediyelerin esnafa olan borçlarını ödemesi ve ayrıca pek çok yeni proje ve çalışmalara start vermeleri de eklenince, kuşkusuz Van'da özlenen tablonun ortaya çıkmasına vesile oldu. Demek ki bahane üretilmeden, kararlılıkla ve samimiyetle el atılınca sorunlar çözülebiliyormuş. Demek ki Van'ın kaderi değişebiliyormuş. Nitekim aylar önce belediyelere kayyum atamaları yapıldığında, icraat anlamında kamuoyunda haklı endişeler vardı. Ancak bugüne geldiğimizde görüyoruz ki güzel çalışmalara imza atıyorlar, işlerini iyi yapıyorlar, sorunları çözüyorlar ve beklentileri karşılıyorlar. Dolayısıyla endişeler yerini memnuniyete bıraktı. Bundan ötürü başta Sayın Valimiz olmak üzere, diğer ilçe kayyumlarına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine, yönetimine ve emeği geçen tüm idareci ve personele teşekkür ediyoruz" dedi.
Aras; bu ahengin ve bu canlılığın sürdürülebilir olması, her alanda kendini göstermesi ile birlikte Van'ın kısa sürede toparlanıp hızla gelişen ve kalkınan bir şehir statüsüne kavuşacağına canı gönülden inandıklarını da sözlerine ekledi.
(MSA-Y)

11.05.2017 16:59:27 TSI
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