Liseler arası sandal yarışlarına hazırlıklar başladı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik haftası nedeniyle sandal yarışları yapılacak. Liseler arası düzenlenecek yarışlara hazırlık çalışmaları başladı.
Akçakoca Balıkçı barınağında Liseler arası 8 takımın yarışacağı takımlar balıkçı barınağı içersinde antrenman çalışmalarına başladı. Balıkçı barınağı içerisinde kürek çekerek çalışmalara başlayan Liseli gençler, 17 Mayısta yarışmalara katılacakları öğrenildi.
(TT-AY)
11.05.2017 17:00:20 TSI
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