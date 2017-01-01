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MÜSİAD'ın 27. yıl kutlaması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:52
MÜSİAD'ın 27. yıl kutlaması
MÜSİAD'ın 27. yıl kutlaması

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, MÜSİAD ailesinin 27 yılı geri bıraktığını söyleyerek, "Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde önemli işlere imza attık" dedi.
MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, MÜSİAD'ın 27. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada,
"Bugün, acısıyla, tatlısıyla, başarısıyla, hüznüyle, ama daima değerlerine bağlı, daima milletinin yanında, daima helalden kazanıp helale harcamayı kendine şiar edinen MÜSİAD ailesi 27 yılı geride bırakmanın, huzurunu, gururunu yaşarken, bu güzel ailenin tüm üyelerini, bu duygularla, saygıyla selamlıyorum. 80'li yılların sonunda Türkiye'de sivil toplum hareketleri henüz yeterince gelişmemiş ve mütedeyyin iş adamlarının bir araya gelecekleri, ortak beklenti, öneri ve taleplerini ifade edecekleri bir platform henüz oluşmamıştı. Elbette, iş dünyasında yarı resmi statüye sahip sanayi ve ticaret odaları faaliyet gösteriyordu. Ancak, sivil ve müstakil bir örgütlenmenin ihtiyacını karşılamak üzere elini taşın altına koymaya karar vererek, düzenli toplantılarda bir araya gelmeye başlayan bir grup iş adamı, bugünlere gelen bu hareketi başlatarak, 27 yıl önce bugün MÜSİAD Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneğini kurdu. MÜSİAD olarak, kurulduğumuz günden bugüne, değerlerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetleri yalnızca bir İş Adamları Derneğinin takvimiyle sınırlamadık. Ülkemizin kalkınması için mevcut sorunları tespit ederek, bunların çözümüne yönelik fikirler üretmeyi de öncelikli sorumluluklarımız arasına aldık. Hazırladığımız raporlar, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlik ve projelerle, elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimiz de her zaman gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Bir bakış açısına göre olgunluk dönemini yaşayan, bir başka açıdan hala genç bir STK olarak, 27 yılda oldukça önemli mesafeler kat ettik, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde önemli işlere imza attık. Ancak, daha gidecek çok yolumuz var. Bu kadim ve gönüllü yürüyüşümüzde, öncelikle, bu yürüyüşü başlatan 12 kişilik kurucu heyetimize ve sonrasında bu bayrağı taşıyan M. Erol Yarar, B. Ali Bayramoğlu, Ömer Bolat, Ö. Cihad Vardan ve Nail Olpak Başkanlarımızdan, en yeni üyemize kadar, bize destek veren, gönlünü ve yüreğini koyan herkese teşekkür ediyor, vefat edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum"dedi.
(SD-Y)

11.05.2017 17:00:23 TSI
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