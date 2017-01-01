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Besni Kaymakamı Gencer köy ziyaretlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, köy ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar ve Özel İdare Müdürü Hüseyin Yüksel ile birlikte Hasanlı, Konuklu, Kutluca ve Çomak köylerini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. Köy ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Gencer, köy okullarını da ziyaret ederek burada okulların durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi alıp öğrencilerle bir süre sohbet etti.

(RK-SD-Y)



11.05.2017 17:00:41 TSI

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