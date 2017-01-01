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Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:

- "Yarın mutlaka 3 puan almak zorundayız"



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - yarın oynanacak olan Atiker Konyaspor maçından mutlaka 3 puan almaları gerektiğini söyleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, bütün taraftarları maça davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor, maçtan 3 puan kazanmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada diğer maçların sonucunu beklemek yerine kendilerinin maçı kazanmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Yarınki maç bizim için bugüne kadar yapmış olduğumuz maçların bir anlam ifade edebilmesi için son durak gibi görülüyor. Mutlaka 3 puan almak zorundayız. Takım, teknik heyet hazır. Başkalarının yapacağı maçların sonucunu beklemek yerine kendi göbeğimizi kendimiz kesmek adına yarın o stadı tamamıyla doldurup Kayseri'ye yakışır şekilde tezahüratlarla inletmemiz lazım. Konyaspor'un deplasmana geldiğini hissetmesi lazım. Sporcuların seyirciden bir enerji alması gerekiyor. Bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

Durumu olmayan taraftarlara ücretsiz passolig

Durumu iyi olmayan taraftarların passoliglerinin ücretsiz doldurulacağını da sözlerine ekleyen Başkan Bedir, " Bu bakımdan yarınki maça tüm Kayseri'yi davet ediyorum. Zaten arkadaşlarımız bir takım girişimler yaptı. Sponsorlarımız müracaat ederek ekonomik durumu iyi olmayan passolig sahibi olan taraftarlara ücretsiz bilet vereceklerini söylediler. İmkanı olmayan taraftarlarımız passolig büfelerine müracaat ederek belirlediğimiz tribünlerden ücretsiz biletlerini doldurabilirler. Yarın herkesi maça bekliyoruz" dedi.

(TB-SK)



11.05.2017 17:00:42 TSI

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