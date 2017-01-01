ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BEÜ Karaelmas'ın Renkleri'ni sanatla buluşturuyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:52
BEÜ Karaelmas'ın Renkleri'ni sanatla buluşturuyor
BEÜ Karaelmas'ın Renkleri'ni sanatla buluşturuyor

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), zengin bitki örtüsüne sahip olan Zonguldak için sanatla botanik bilimini bir araya getiren farklı bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. "Karaelmas'ın Renkleri" adıyla gerçekleştirilecek olan projede geleneksel Türk el sanatları sanatçıları Zonguldak'ta bulunan endemik bitkileri, kendi sanatlarıyla buluşturacak.
Projede yer alan sanatçılar, Zonguldak yöresinin ekosisteminde yer alan bitkiler ile geleneksel sanatlarımızdan tezhip, ebru, katı', minyatür, hat sanatlarını buluşturarak eserlerini ortaya çıkaracak. Üretilen bu eserler değişik yerlerde sergilenecek ve fotoğraflanarak bir kitap haline getirilecek.
Projede yer alan sanatçılardan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Doç. Dr. Münevver Üçer, projenin Türkiye'de bir ilk olacağının altını çizerek şunları söyledi: " Bülent Ecevit Üniversitesi gerek bilimsel gerekse sanatsal alanda çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Sayın Rektörümüz böyle bir projenin Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler ve bizi destekledir. Biz de çalışmalarımıza başladık. Projemizde, Zonguldak'ta yer alan endemik bitkileri inceleyerek tezhip, ebru, katı', minyatür, hat sanatçılarımız kendi sanatlarıyla bu bitkileri buluşturacak ve ortaya çok farklı bir o kadar da güzel eserler çıkacak. Ben Sayın Rektörümüze böyle bir projeyi hayata geçirdiği için ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak ile ilgili yaptığı çalışmaların yelpazesinin gün geçtikçe genişlediğini belirten Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer proje ile ilgili şunları söyledi:
"Üniversite olarak yalnızca kendi bünyemizde çalışmalar yapmıyoruz, yaptığımız çalışmalarla Zonguldak'ta çok farklı konulara akademik bakış açısıyla yaklaşıyor, sorunlara çözümler arıyoruz. Üniversitemiz yayınevi tarafından Zonguldak'ın tarihi, ekonomik ve sosyolojik yapısı ve eğitim gibi pek çok alanlarda araştırmalar yapılarak kitaplar yayınlandı. Son olarak üniversitemizin 13. yayını olarak "Zonguldak Ekosistemi" adlı kitabı yayınlayarak güzel bir çalışmaya imza attık. Zonguldak ilinin ekosistemini değişik yönleriyle ele alan bu kitap üniversite- şehir etkileşimi açısında da güzel bir örnek teşkil etti. Bu bağlamda "Karaelmas'ın Renkleri" adıyla başlattığımız yeni projeyle Zonguldak'ın bitki örtüsünü, alanlarında uzman olan sanatçılarımız tezhip, ebru, katı', minyatür, hat sanatlarıyla buluşturacak. Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecek bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Projenin bitiminde ortaya çıkan eserlerin kitaplaştırılması gelecek kuşaklara aktarılacak önemli bir miras olması nedeniyle de çok kıymetli. Ben projede yer alan başta Doç. Dr. Münevver Üçer ve Yrd. Doç. Dr. Kaya Üçer olmak üzere tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
(SÖ-SÖ-Y)

11.05.2017 17:00:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar
YEREL

ALAPLI ŞEHİR PARKINA YENİ DEKORATİF HAVUZLAR
Başkan Tekin , Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti
YEREL

BAŞKAN TEKİN , BAKAN ÖZHASEKİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Zonguldak'ta KBRN tatbikatı
YEREL

ZONGULDAK'TA KBRN TATBİKATI
TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı
YEREL

TÜİK, NÜFUS İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
Zonguldak'taki &quot;Temizlik&quot; operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ "TEMİZLİK" OPERASYONU

Devrek'te Beraat Kandili coşkuyla idrak edildi
YEREL

DEVREK'TE BERAAT KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sonunda 60 kursiyer sertifikasını aldı
YEREL

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ SONUNDA 60 KURSİYER SERTİFİKASINI ALDI
Silahını temizlerken kendini vurdu
YEREL

SİLAHINI TEMİZLERKEN KENDİNİ VURDU
Alaplı Belediye Mayıs Ayı Olağan Toplantısı tamamlandı
YEREL

ALAPLI BELEDİYE MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISI TAMAMLANDI
BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL

BEÜ'DE 11. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi başladı
YEREL

OBEZİTE VE DİYABETİN TESPİTİ VE MÜCADELE EYLEM PLANI PROJESİ BAŞLADI
Bülent Ecevit Üniversitesi Bahar Şenlikleri devam ediyor
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAHAR ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Anneler günü incisi 67 burda'da
YEREL

ANNELER GÜNÜ İNCİSİ 67 BURDA'DA
Sağlık çalışanları hastanede resim sergisi açtı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANEDE RESİM SERGİSİ AÇTI
Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar
YEREL

ŞARAMPOLE DÜŞMEMESİ İÇİN KAMYONETİ HALATLA BAĞLADILAR
Rektör Özer'den düzenleme kuruluna teşekkür
YEREL

REKTÖR ÖZER'DEN DÜZENLEME KURULUNA TEŞEKKÜR
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı
YEREL

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİNE BAŞHEKİM YARDIMCISI ATANDI
Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Milli sporcudan Karayılmaz'a ziyaret
YEREL

MİLLİ SPORCUDAN KARAYILMAZ'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...