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BEÜ Karaelmas'ın Renkleri'ni sanatla buluşturuyor



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), zengin bitki örtüsüne sahip olan Zonguldak için sanatla botanik bilimini bir araya getiren farklı bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. "Karaelmas'ın Renkleri" adıyla gerçekleştirilecek olan projede geleneksel Türk el sanatları sanatçıları Zonguldak'ta bulunan endemik bitkileri, kendi sanatlarıyla buluşturacak.

Projede yer alan sanatçılar, Zonguldak yöresinin ekosisteminde yer alan bitkiler ile geleneksel sanatlarımızdan tezhip, ebru, katı', minyatür, hat sanatlarını buluşturarak eserlerini ortaya çıkaracak. Üretilen bu eserler değişik yerlerde sergilenecek ve fotoğraflanarak bir kitap haline getirilecek.

Projede yer alan sanatçılardan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Doç. Dr. Münevver Üçer, projenin Türkiye'de bir ilk olacağının altını çizerek şunları söyledi: " Bülent Ecevit Üniversitesi gerek bilimsel gerekse sanatsal alanda çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Sayın Rektörümüz böyle bir projenin Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler ve bizi destekledir. Biz de çalışmalarımıza başladık. Projemizde, Zonguldak'ta yer alan endemik bitkileri inceleyerek tezhip, ebru, katı', minyatür, hat sanatçılarımız kendi sanatlarıyla bu bitkileri buluşturacak ve ortaya çok farklı bir o kadar da güzel eserler çıkacak. Ben Sayın Rektörümüze böyle bir projeyi hayata geçirdiği için ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak ile ilgili yaptığı çalışmaların yelpazesinin gün geçtikçe genişlediğini belirten Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer proje ile ilgili şunları söyledi:

"Üniversite olarak yalnızca kendi bünyemizde çalışmalar yapmıyoruz, yaptığımız çalışmalarla Zonguldak'ta çok farklı konulara akademik bakış açısıyla yaklaşıyor, sorunlara çözümler arıyoruz. Üniversitemiz yayınevi tarafından Zonguldak'ın tarihi, ekonomik ve sosyolojik yapısı ve eğitim gibi pek çok alanlarda araştırmalar yapılarak kitaplar yayınlandı. Son olarak üniversitemizin 13. yayını olarak "Zonguldak Ekosistemi" adlı kitabı yayınlayarak güzel bir çalışmaya imza attık. Zonguldak ilinin ekosistemini değişik yönleriyle ele alan bu kitap üniversite- şehir etkileşimi açısında da güzel bir örnek teşkil etti. Bu bağlamda "Karaelmas'ın Renkleri" adıyla başlattığımız yeni projeyle Zonguldak'ın bitki örtüsünü, alanlarında uzman olan sanatçılarımız tezhip, ebru, katı', minyatür, hat sanatlarıyla buluşturacak. Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilecek bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Projenin bitiminde ortaya çıkan eserlerin kitaplaştırılması gelecek kuşaklara aktarılacak önemli bir miras olması nedeniyle de çok kıymetli. Ben projede yer alan başta Doç. Dr. Münevver Üçer ve Yrd. Doç. Dr. Kaya Üçer olmak üzere tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



11.05.2017 17:00:44 TSI

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