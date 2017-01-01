YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP'den Atatürk'e hakaret iddialarına tepki

MHP'den Atatürk'e hakaret iddialarına tepki



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aykut Öcal, bir televizyon programında Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle yaptığı yazılı açıklama ile duruma tepki gösterdi.

Son dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik benzeri hakaretlerin olduğuna dikkat çeken Öcal, "Mustafa Kemal, 57 yıllık ömrünün 17 yılını bilfiil cephelerde kalan ömrünü memleket sevdasına harcamış, bu uğurda sevdiği her şeyden, herkesten vazgeçmiştir. Bugün gelinen noktaya baktığımızda kamuoyu önünde bir grup kendini bilmez, sözde aydın geçinen medya maymunlarının sadece istikbal kaygısı ile 79 yıl önce hayata gözlerini yummuş Ulu Önder Mustafa Kemal'in akla hayale sığmayacak iftiralarla saldırmaktadır. Yüce Türk devletinin ilgili kurumları ve yüce Türk milleti, bunlara en güzel cevabı verecektir, bundan hiç bir şüphemiz yoktur. Bu millet sana olan borcunu asla ama asla unutmayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa'nın aziz hatırası önünde saygı ve minnet ile eğiliyorum'' ifadelerine yer verdi.

(CÖ-SD-Y)



11.05.2017 17:02:34 TSI

NNNN

