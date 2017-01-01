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Başkan Bakıcı Ankara'da temaslarda bulundu



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile birlikte Ankara'da önemli temaslarda bulundu.

Başkan Bakıcı ve Milletvekili Eldemir, ilk olarak Maliye Bakanlığı'na giderek burada Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ile görüştü. Bozüyük'ün büyümesi ve projeler ile ilgili konularda istişarede bulunulan ziyarette, Maliye Bakanlığı olarak sağladıkları ve sağlayacakları desteklerden dolayı Bakan Yardımcısı Yavilioğlu'na teşekkür eden Başkan Bakıcı, daha sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne geldi. Burada Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal ile Bozüyük'teki imar sorunları ve imar yapılanması konularını masaya yatıran Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Ankara'da Bakanlığımızda ve Genel Müdürlüğümüzde yaptığımız görüşmelerin ilçemiz için çok yararlı olacağına inanıyor, bizleri misafir eden tüm bürokratlarımıza ve Milletvekilimiz Halil Eldemir'e teşekkür ediyorum" dedi.

(FSİ-MET-Y)



11.05.2017 17:04:14 TSI

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