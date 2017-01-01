Yazar Sevde Duran okurları ile buluştu
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Bu yıl 6'ıncısı yapılan Malatya Anadolu Kitap Fuarında yazarlar okurları ile buluşmaya devam ediyor. Fuarda bugün Malatyalı Yazar Sevde Duran imza gününde okurları ile buluştu.
İmza gününe kitapseverler yoğun ilgi gösterirken, Malatya Kitap Fuarını çok beğendiğini söyleyen yazar Duran "Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen fuara Malatyalıların ilgisi çok fazla. Bu fuarı hazırlayanlar Malatyalıları fuara çekmek için her türlü gayreti gösteriyorlar. Ben bu gayretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.
Yazar Sevde Duran, imza gününde çıkardığı son kitaplarını okurları için imzalarken hayranları ile de bol bol fotoğraf çektirdi.
(CÖ-SD-Y)
11.05.2017 17:07:47 TSI
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