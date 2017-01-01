YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gölbaşı ilçesinde peyzaj çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı ilçesinde peyzaj çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, baharın gelmesi ve havaların düzelmesiyle belediye ekiplerinin parklarda, refüjlerde ve ilçe genelinde peyzaj çalışmalarına ağırlık vererek çalışmalarını durmaksızın sürdürdüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Özdemir açıklamasında, "Belediye olarak alt yapı sorunumuz bulunmamaktadır. Alt yapı sadece imara yeni açılan alanlarda devam etmektedir. Çok şükür asfaltsız yolumuz da yoktur. Bu nedenle ekiplerimiz daha çok peyzaj çalışmalarına ağırlık vermektedir.

Peyzaj çalışmaları kapsamında Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesinin ağaçlandırma ve çiçeklendirilmesine devam ediyoruz. Botanik Park etrafının yine peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımızla ilçemiz her geçen gün daha güzelleşiyor ve gelişiyor" dedi.

(CK-SD-Y)



11.05.2017 17:08:05 TSI

NNNN

