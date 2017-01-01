Gölbaşı ilçesinde peyzaj çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, baharın gelmesi ve havaların düzelmesiyle belediye ekiplerinin parklarda, refüjlerde ve ilçe genelinde peyzaj çalışmalarına ağırlık vererek çalışmalarını durmaksızın sürdürdüklerini söyledi.
Belediye Başkanı Özdemir açıklamasında, "Belediye olarak alt yapı sorunumuz bulunmamaktadır. Alt yapı sadece imara yeni açılan alanlarda devam etmektedir. Çok şükür asfaltsız yolumuz da yoktur. Bu nedenle ekiplerimiz daha çok peyzaj çalışmalarına ağırlık vermektedir.
Peyzaj çalışmaları kapsamında Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesinin ağaçlandırma ve çiçeklendirilmesine devam ediyoruz. Botanik Park etrafının yine peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımızla ilçemiz her geçen gün daha güzelleşiyor ve gelişiyor" dedi.
(CK-SD-Y)
11.05.2017 17:08:05 TSI
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