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En fazla engelli çalıştıran iş yerlerine teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Eskişehir'de faaliyet gösteren ve bulunduğu sektörde en fazla engelli çalıştıran iş yerleri, İşkur İl Müdürlüğü yöneticileri ve engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte ziyaret edilerek teşekkür belgesi verildi.

Ziyarette konuşan Eskişehir İşkur İl Müdür Yardımcısı Hakkı Çiçek, iş piyasasının engellilere bakış açısını çok iyi bildiğini anlattı. Çiçek, "Dünya Engelliler Haftası nedeniyle İşkur olarak engellilerimizin istihdamını arttırmaya yönelik, engellilerin topluma kazandırılması için bazı eylemlerimiz oldu. Etkinliğe bugün başladık. 15 Mayısta etkinliğimizi belge dağıtımı yaparak sonlandıracağız. Genel müdürlüğümüzün sistem üzerinde tespit ettiği, 2 iş yerini engelli dernek başkanlarıyla beraber ziyaret ederek onlara teşekkür belgesi verdik. Engelliler Haftasının bir hafta değil de 365 gün olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Herkesin eşit bir dünya üzerinde paylaşımcı olmasını isteyen, aynı zamanda da engelli bir vatandaş olan Eskişehir Damla Özgereksinimliler Derneği Başkanı Emel Kapanoğlu, "Bu haftada engelli sorunlarının biraz daha gündeme getirilmesinden çok mutluyum. Çünkü yıllardır arzu ettiğim ve bugün gerçekleşen bir konu oldu. İş verenin engelliyle karşı karşıya gelmesi ve engellinin bizzat kendisinin gidip iş alanlarının kullanılabilirliğini görmesi beni inanılmaz mutlu etti. Her zaman için empati kurarak yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Herkesin eşit bir dünya üzerinde paylaşımcı olmasını istiyorum. Bunun her alanda özellikle istihdamda gelişmesini çok daha fazla istiyorum. İstihdam alanı biraz daha sıkıntılı. Çünkü erişilebilirliği uygun olmayan bir alan. O yüzden bu hafta benim için daha önemli" dedi.

(İHA-MET-Y)



11.05.2017 17:09:28 TSI

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